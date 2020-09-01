В Туркестанской области пастух продал чужих овец на 53 млн тенге

Туркестан. 31 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали пастуха, продавшего чужой скот на 53 миллиона тенге, передает Kazakhstan Today.

Житель области обратился в дежурную часть Отырарского РОП с заявлением о том, что у него пропали более тысячи голов овец. Как пояснил потерпевшей, к преступлению мог быть причастен работавший у него пастух, которому он доверил пасти свой скот. Общая сумма ущерба составила более 53 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Подозреваемого нашли и задержали в Нур-Султане.

Пастуха доставили в отдел полиции, где он полностью признался в содеянном. Следствием установлено, что подозреваемый в течение двух лет по частям распродал 1060 овец потерпевшего, а деньги потратил на свои нужды. На сегодня стражи порядка вернули законному владельцу около 30 похищенных овец. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Подозреваемый находится под стражей", - проинформировали в пресс-службе.

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