В Туркестанской области племянник до смерти избил дядю и сбросил тело в колодец
05.11.2021, 11:19 85753
ТУРКЕСТАН. 5 НОЯБРЯ - Житель Туркестанской области задержан по подозрению в убийстве родного дяди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Келесском районе сельчанин позвонил местному участковому и сообщил, что при неизвестных обстоятельствах пропал его одинокий сосед.
На месте полицейские обнаружили следы крови, ведущие к колодцу, расположенному во дворе дома. На глубине двух метров лежало тело пропавшего мужчины.
При осмотре тела криминалисты обнаружили множественные ссадины и гематомы.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР Келесского РОП по статье 99 УК РК (Убийство).
По подозрению в совершении преступления был задержан племянник погибшего.
Как выяснилось, молодой человек пришел домой к своему родственнику. Между мужчинами вспыхнула ссора. В результате племянник избил до смерти своего дядю. Для сокрытия тяжкого преступления он выбросил труп в сухой колодец и скрылся", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.
Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.
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11 членов ОПГ задержали одновременно в двух областях
05.11.2021, 19:55 64450
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Подразделением по противодействию наркопреступности проведена масштабная операция по ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся поставками и сбытом оптовых партий марихуаны в Костанайской области, передает KAZAKHSATN TODAY.
Задержания 11 членов ОПГ проводилось в двух регионах - Костанайской и Жамбылской областях. Преступники закупали оптовыми партиями высушенную коноплю и гашиш в Шуском районе Жамбылской области и вывозили ее в северные регионы страны, где реализовывали, сообщает Polisia.kz.
У каждого члена ОПГ были свои "обязанности". Организатор и лидер группы - 35-летний житель Костанайской области. В ходе задержаний и обысков, проведенных одновременно по всем установленным адресам, полицейские изъяли большое количество наркотических средств, оружие, деньги.
При обыске у одного из преступников, в спальне изъят синтетический наркотик мефедрон в особо крупном размере - 20 граммов, в автомобиле "УАЗ-Патриот" изъято 20 граммов гашиша. На прилегающей к дому территории, в мусорном контейнере, обнаружен мешок с 30 килограммами марихуаны. Рядом в пластиковой бочке еще один мешок, где также находилось 30 килограммов марихуаны.
У второго члена ОПГ при обыске дома изъято 8 пакетов с марихуаной, хранящиеся на балконе. А также сумка с 20 килограммами марихуаны, электронные весы, мерные стаканы, 4 мобильных телефона, платежные карты. В спальне полицейские нашли пневматический пистолет. В автомобиле задержанного на заднем сидении и в багажнике обнаружено еще 5 полиэтиленовых сумок и 47 пакетов, в которых было расфасовано более 100 килограммов марихуаны. Еще один мешок с 30 килограммами марихуаны изъят в хозпостройке, во дворе еще одного задержанного.
У единственной женщины-участницы ОПГ изъяты 5 пакетов с марихуаной, электронные весы, незарегистрированное охотничье ружье "ИЖ-17".
Всего изъято более 200 килограммов марихуаны, 20 граммов мефедрона, 20 граммов гашиша, 6 автомобилей, используемых в преступной деятельности, пневматические винтовка и пистолет, три охотничьих ружья, патроны, 24 мобильных телефона, 18 платежных банковских карт и около миллиона тенге, предназначенных для закупа наркотиков.
В ходе полицейской разработки был установлен и задержан 36-летний житель Рудного, разыскиваемый с 21 октября по подозрению в совершении убийства. Задержанный дал признательные показания. Все задержанные водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
3 ноября в Алматы изъяли крупную партию синтетических наркотиков.
За время операции "Карсора" по стране выявлено 934 преступления, в том числе 454 факта сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 культивирования. Из незаконного оборота изъято 10,6 тонны наркотиков, в том числе: 1,3 килограмма героина, 7,3 тонны марихуаны, 52,2 килограмма гашиша, 68,7 килограмма синтетических наркотиков.
За кражу крупной суммы денег задержали няню в Нур-Султане
05.11.2021, 17:32 89290
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержали няню за кражу крупной денежной суммы в семье работодателей. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но не успела воспользоваться крадеными деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султана, с заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры 8700 долларов.
Как сообщила заявительница, в краже она подозревает 35-летнюю женщину, которая работает в семье няней. У заявительницы женщина работала с августа текущего года. Воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, она похитила денежные средства из дамской сумочки, которая находилась в спальной комнате.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по "горячим следам" по месту жительства. Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, ее проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
В Нур-Султане мужчина инсценировал кражу крупной суммы денег
05.11.2021, 17:10 93880
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Кражу крупной суммы денег инсценировал житель столицы. На "отчаянный" шаг его подтолкнул огромный долг, который он взял у своей знакомой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С заявлением в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что из его автомашины марки "Лексус" совершена кража сумки с большой суммой денег. Со слов потерпевшего в сумке находились 350 тысяч долларов", - сообщили в пресс-служба департамента полиции города Нур-Султан.
Оперативные работники просмотрели камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы предоставили видеозапись с места совершения преступления, где зафиксировано, как со стороны машины бежит неизвестный мужчина с сумкой в руках. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявивший о преступлении мужчина сам инсценировал кражу из салона автомашины.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с целью уклонения от возврата денежных средств, подозреваемый задумал преступный план и нашел знакомого, который согласился на роль исполнителя. Заранее обговорил с ним точное время кражи, пути отхода и инсценировал кражу денежных средств из автомашины.
В настоящее время исполнитель и инициатор данной кражи задержаны, они дали признательные показания. За заведомо ложный донос, организатора инсценировки водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - говорит заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султана Айдос Рысбаев.