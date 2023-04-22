В отдел полиции Жетысайского района обратилась женщина с заявлением о том, что сосед совершил насильственные действия в отношении ее дочери

Фото: Polisia.kz

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Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, - В Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба МВД РК.





Ранее в отдел полиции Жетысайского района обратилась женщина с заявлением о том, что сосед совершил насильственные действия в отношении ее дочери.





На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все оперативные мероприятия. Также был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 122 УК РК.





Данный факт находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области.









Ранее в Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.





В Мангистауской области обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери оправдали в связи с отсутствием доказательств.



