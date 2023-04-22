21.04.2023, 20:29 20736
В Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба МВД РК.
Ранее в отдел полиции Жетысайского района обратилась женщина с заявлением о том, что сосед совершил насильственные действия в отношении ее дочери.
На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все оперативные мероприятия. Также был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 122 УК РК.
Данный факт находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области.
Ранее в Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.
В Мангистауской области обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери оправдали в связи с отсутствием доказательств.
19 апреля президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с правительством поручил пересмотреть политику по профилактике бытового насилия.
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22.04.2023, 08:47 346
Должностные лица "Озенмунайгаз" и "БерАли Мангистау Company" подозреваются многомиллионных хищениях
Фото: Depositphotos
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Жанаозен. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Мангистауской области.
На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "Казмунайгаз" (Озенмунайгаз) департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу проводит несколько досудебных расследований. В частности, проводится расследование в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" по факту хищения путем фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искаженных сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Также , ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.
Согласно информации ДЭР, руководитель ТОО "БерАли Мангистау Company" заключил договора со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 млн тенге обналичены и присвоены.
Указанными действиями руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" причинило ущерб не только государству, но и работникам компании. Обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе, повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании", - добавили в ведомстве.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
21.04.2023, 20:46 19711
В Атырауской области задержали 20 лет находившегося в международном розыске иностранца
В ходе обыска у него изъяты запрещенные религиозные книги и диски
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Атырау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан подозреваемый в совершении преступления иностранец, 20 лет находившийся в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД РК.
20 апреля сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали гражданина Узбекистана 1975 года рождения, находящегося в международном розыске.
В ходе проверки установлено, что он объявлен в международный розыск по уголовному делу на основании части 2 статьи 97 и части 2 статьи 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Умышленное убийство и хранение незаконного оружия".
В ходе обыска временного места жительства 48-летнего иностранца на территории Казахстана были изъяты запрещенные религиозные книги и диски.
По данному факту подозреваемый задержан и арестован в соответствии со статьей 128 УПК РК.
Напомним, в Астане за пропаганду терроризма осудили гражданина Таджикистана. Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Иностранец незаконно заработал 180 млн тенге на операциях с криптовалютой в Казахстане. Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют.
21.04.2023, 18:53 28116
В Мангистауской области полицейские изъяли около 200 кг осетра
Фото: МВД РК
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Актау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 17 апреля из здания Kazpost, расположенного в селе Мангистау Мунайлинского района, изъято 25 штук осетровой рыбы весом более 165 кг, сообщает пресс-служба МВД РК.
Кроме того, в багажнике автомобиля жителя Актау обнаружено 30,5 кг осетра.
Полицейские задержали подозреваемых в возрасте 42 и 25 лет.
Изъятая рыба была передана учреждению ТОО "Kazakh Ossetr". Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
8 апреля в рамках мероприятия "Нерест" сотрудники Мактаральского РОП совместно с инспекторами "Охотзоопрома" установили факт незаконной добычи рыбы. Изъято около 150 кг рыбы сазана, резиновая лодка и две остроги.
Браконьеры пытались затопить лодку с инспектором и егерем на реке Или.
В начале апреля Министерство экологии и природных ресурсов ввело запрет на вывоз с территории Республики Казахстан судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев.
В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период их нереста Министерством экологии и природных ресурсов на территории страны с 5 апреля по 5 июня проводится рыбоохранная акция "Нерест".
В Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработали проект закона "Об аквакультуре".
21.04.2023, 11:41 37196
На юге Казахстана готовился теракт с использованием взрывчатки
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
По данным КНБ, наряду с этим в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. 8 ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.
По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще 4 гражданина Казахстана.
В рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма. Усилены меры по повышению эффективности противодействия "лжетерроризму", - рассказали в пресс-службе ведомства.
21.04.2023, 10:21 38846
Задержанные по обвинению в сепаратизме в СКО арестованы на два месяца
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области на два месяца арестовали трех членов так называемого Народного совета, подозреваемых в сепаратизме, сообщает областная прокуратура.
20 апреля 2023 года суд Петропавловска санкционировал в отношении трех фигурантов дела по пропаганде сепаратизма меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 18 апреля 2023 года по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 179 (Пропаганда подрыва безопасности) и частью 2 статьи 180 Уголовного кодекса (Пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан, совершенные с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций) ДКНБ СКО задержаны трое членов "Народного совета".
В Генпрокуратуре прокомментировали уголовное дело о пропаганде сепаратизма, заведенное после появления видео о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска". Читать:
20.04.2023, 17:52 55971
В Алматы начато расследование в отношении организаторов финпирамиды Chia Tai Tianging
Задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров финпирамиды
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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging начато департаментом АФМ РК по Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.
Компания занималась привлечением средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании. При вложении инвестиций, и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы.
При этом Chia Tai Tianging как юридическое лицо на территории РК не зарегистрировано.
В настоящее время департаментом АФМ по Алматы задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров финпирамиды. Мероприятия по установлению местонахождения организатора и других лидеров продолжаются.
Ранее деятельность финансовой пирамиды HAS Holding пресекли в Павлодарской области.
В конце марта в Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet на территории мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других.
Столичный департамент по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержал подозреваемого по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet.
20.04.2023, 16:43 56661
Обвиняемых в хищении 470 млн тенге чиновников оправдали в Атырау
Фото: Depositphotos
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Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Атырау вынес приговор в отношении чиновников, обвиняемых в хищениях и растрате чужого имущества при строительстве школы, спортобъектов и семейно-врачебных амбулаторий.
На скамье подсудимых оказались подрядчик, его родственник, инженеры по технадзору, руководитель технадзорной компании и сотрудники управления строительства Атырауской области.
Их обвиняли в присвоении и растрате чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в пособничестве в совершении хищения и выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, причинивших крупный ущерб государству.
Подсудимый Т. обвиняется в том, что при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах через своего родственника К. вступил в преступный сговор с использованием служебного положения неоднократно с заместителями управления строительства Атырауской области Н., Ж., руководителем отдела строительства С., с которыми в группе лиц по предварительному сговору похитили денежные средства, вверенные виновным, путем присвоения и растраты бюджетных денежных средств, выделенных на строительство объектов "3 спортивных залов", "Школы на 300 мест в селе Дамба", "Семейно-врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в мкр. Кокарна", "Семейно-врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в мкр. Черное Депо", путем составления и подписания актов выполненных работ, не соответствующих действительности, инженеры по технадзору М., О., директор ТОО - К., пособничали им в хищении, тем самым похитили бюджетные средства на сумму более 470 млн тенге, тем самым причинили ущерб государству в особо крупном размере", - говорится в обвинении.
Однако суд установил, что 4 объекта, на строительство которых выделены бюджетные средства, на момент возбуждения уголовного дела не были завершены, все договоры по проведению государственных закупок, строительства, сделки с подрядной организацией не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными, преступный сговор между подсудимыми не был установлен.
Также суд установил множество объективных причин, препятствовавших завершению строительства в срок, таких как: несвоевременное выделение денежных средств на строительство заказчиком, что повлекло составления дополнительных договоров, пандемия, отсутствие рабочей силы, удорожание строительных материалов и т.д.
Кроме этого, стороной обвинения не были предоставлены суду доказательства того, каким образом некоторым подсудимым были вверены бюджетные денежные средства, в хищении которых они обвиняются", - говорится в решении суда.
Прокурор просил назначить наказание подсудимым от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 10 лет, а в отношении трех из них - пожизненно.
Сами подсудимые и их защитники просили оправдать их в связи отсутствием состава преступления.
По решению суда подсудимые признаны невиновными по всем эпизодам в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.
Суд также признал право подсудимых на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовное производство, за незаконное уголовное преследование.
Гражданский иск оставлен без рассмотрения.
Вынесен ряд частных постановлений в адрес прокурора Атырауской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в Алматы суд вынес приговор по делу о крупном хищении военной формы со складов.
В Талдыкоргане сотрудников отдела образования подозревают в миллиардных хищениях.
В Кызылординской области выявлены многомиллионные хищения в сфере образования. Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге.
20.04.2023, 11:10 63196
В КНБ рассказали, как Кудебаев мог бежать через горы
Фото: Серик Кудебаев/МВД РК
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ерлан Алдажуманов озвучил версию побега бывшего начальника департамента полиции Алматинской области через горы в Кыргызстан.
Рабочее предположение есть, и скажем, что он ушел через горы. У него недалеко в горах есть, откуда он родом, хозяйство, населенный пункт. В принципе, хорошие проводники тоже есть у него. Рассматриваем версию ухода через горы", - сказал Алдажуманов в кулуарах сената, отметив, что в интересах следствия подробности расследования не могут быть озвучены.
Суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".
Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации.
Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.
После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск. В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска.
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