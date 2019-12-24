В Шымкенте задержали преступную группу, совершившую разбойное нападение на АЗС

Туркестан. 23 декабря. Kazakhstan Today - В одном из поселков Келесского района Туркестанской области совершено разбойное нападение на АЗС, передает Kazakhstan Today.

Работник АЗС сообщил в полицию, что примерно в 04.00 к нему подошли неизвестные лица и попросили заправить автомашину газом. Когда он вышел к посетителям, один из них ударил его по голове неизвестным предметом и свалил с ног. В это время другой стал требовать у него деньги с кассы.

"Поняв, что денег в кассе нет, нападавшие забрали у потерпевшего из кармана телефон стоимостью 70 тысяч тенге и скрылись на автомашине в сторону Жетысайского района. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по статье 192 УК РК (Разбой)", - сообщили в Департаменте полиции области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские тщательно проверили место преступления и камеры видеонаблюдения, а также осуществили ряд других мероприятий по установлению личности подозреваемых. В результате оперативники Келесского РОП установили приметы автомашины, попавшей на камеру видеонаблюдения, и задержали 4 подозреваемых в городе Шымкенте. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли у них сотовый телефон.

Как выяснило следствие, за полчаса до нападения на АЗС, подозреваемые заправили полный бак на другой станции и уехали, не заплатив за горючее. Кроме того, стражами порядка установлена причастность задержанных к схожим преступлениям в городе Шымкенте. В настоящее время проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.

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