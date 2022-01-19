В Туркестанской области задержана сбытчица синтетических наркотиков

ШЫМКЕНТ. 18 ЯНВАРЯ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники по противодействию наркопреступности департамента полициии Туркестанской области в Шымкенте на одной из съемных квартир при сбыте наркотиков задержали жительницу области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам полицейских, при обыске квартиры в кровати было обнаружено порошкообразное вещество.

По результатам экспертизы изъятое средство является синтетическим наркотиком в особо крупном размере. В настоящее время в отношении задержанной проводится досудебное расследование по двум статьям: 296 УК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и 297 УК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - сообщает Polisia.kz.

Подозреваемая находится под стражей. Следователям предстоит установить каналы поставки наркотиков.

Кроме того, в ходе ОПМ "Правопорядок" на въезде в город Туркестан оперативники остановили автомашину Toyota. При обыске полицейские обнаружили у одного из пассажиров, жителя Туркестана, сверток с содержимым, похожим на синтетические наркотики. Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению экспертов, изъятое является синтетическим наркотиком. Установлено, что молодой мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Задержанный привлекается к уголовной ответственности статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".