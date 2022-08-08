В Уральске на парковке обнаружено тело известного бизнесмена

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УРАЛЬСК. 7 АВГУСТА - В Уральске на парковке городского парка и стадиона имени Петра Атояна обнаружено тело известного в городе бизнесмена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "Мой город", трагедия произошла 6 августа около 20.00.
Перед входом на стадион был обнаружен труп бизнесмена со множественными проникающими ножевыми ранениями. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Предполагаемые лица, которые совершили тяжкое преступление, установлены, точнее одно лицо установлено. Проводятся мероприятия по установлению свидетеля и очевидцев преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого", - заявил начальник Абайского отдела полиции Самат Аисов.
По предварительной информации, погибшему было 49 лет. Он известный в городе бизнесмен, владеющий несколькими кафе и ресторанами. Другие подробности выясняются.