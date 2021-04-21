В Уральске сотрудника акимата подозревают в убийстве

УРАЛЬСК. 20 АПРЕЛЯ - Трагедия произошла на улице Урдинская на глазах прохожих. 30-летний подозреваемый, сотрудник отдела ЖКХ Уральска, нанес 18 ножевых ранений бывшей жене, передает KAZAKHSTAN TODAY

Сигнал на номер 102 поступил в 16.30 19 апреля. Мужчина нанес 18 ножевых ранений женщине в возрасте 30 лет и затем скрылся с места происшествия на автомобиле марки KIA серебристого цвета, сообщает " Уральская неделя ".

Полицейские по горячим следам уже через 20 минут установили и задержали автомобиль на проспекте Абая, за рулем находился подозреваемый 1991 года рождения. Он помещен в ИВС. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК.

На момент задержания в 17.00 подозреваемый не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По предварительным данным, мотивом для убийства послужила ревность. На машине задержанного и в салоне были следы крови. У супругов остались двое малолетних детей.

19 апреля, в 17.00, в приемный отдел ГМБ сотрудниками полиции была доставлена женщина в возрасте 30 лет с множеством ножевых ранений. Она была осмотрена бригадой, которая установила 18 ножевых ранений. Зафиксирована смерть от травм, несовместимых с жизнью", - сообщили в пресс-службе областного здравоохранения.

Руководитель отдела ЖКХ Уральска Жандос Дуйсенгалиев сообщил, что подозреваемый уволился с работы в пятницу. Источники опровергают это заявление руководителя отдела ЖКХ. Задержанный в марте поступил на работу в отдел ЖКХ и занимал должность главного специалиста.

Известно имя подозреваемого - Бауыржан Хайруллин. Погибшая Айгуль Хайруллина - его бывшая супруга. Пара находилась в разводе. У бывших супругов двое детей - 6 и 8 лет.

По данным полиции, Айгуль не раз подавала заявления об избиении бывшим супругом, но затем она забирала их обратно.

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