20.11.2024, 20:08 26996
В Уральске "заминировали" школу
Фото: depositphotos.com
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Уральск. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городских мессенджерах появилось сообщение, что у школы № 13 стоят патрульные машины и скорая. В родительских чатах пересылают сообщение, что в случае сирены учеников будут эвакуировать, сообщает портал "Мой город".
Как выяснилось, 20 ноября поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска. На место происшествия направили все специальные и экстренные службы.
Силами первичного реагирования произвели обследование школы. Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников", - пояснили в департаменте полиции ЗКО.
Напомним, в Казахстане с начала 2024 года за ложное сообщение об акте терроризма задержали свыше 30 человек.
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21.11.2024, 14:08 11
Подробности по делу о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды рассказал глава МВД
По пяти делам из девяти расследование завершено
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов рассказал о ходе расследования дела о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде.
Глава МВД в кулуарах сената сообщил, что из девяти уголовных дел расследование по пяти делам уже завершено. В производстве остается еще несколько дел.
По окончании все материалы будут направлены в суд, который поставит точку", - сказал Саденов.
Он также отметил, что число фигурантов дела не изменилось, их по прежнему остается 13.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики.
Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Позже подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на содержание под стражей сроком на 2 месяца.
21.11.2024, 12:41 3386
Более 200 Тelegram-каналов c пропагандой наркотиков заблокировали в Жезказгане
Через каналы велись продажи наркотических и психотропных веществ
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Жезказган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жезказгане в ходе мониторинга социальных сетей выявлено 200 Telegram-каналов, созданных с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры области Улытау.
Посредством информационной системы "Кибернадзор" указанные наркосайты заблокированы, работа в данном направлении ведется на постоянной основе", - заявили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане ликвидировали ОПГ, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов. В Астане и Алматы задержаны 14 членов преступной группы.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"
21.11.2024, 11:27 4876
Львенка пытались продать в Шымкенте
Проводятся следственные мероприятия
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте львенка пытались продать около одного из рынков города, сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.
Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видом животных полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в прошлом году стало известно, что житель Алматинской области незаконно содержал двух пятимесячных львят.
21.11.2024, 11:06 6061
Производили и продавали синтетические наркотики: крупную ОПГ ликвидировали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали организованную преступную группу, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов, сообщает Polisia.kz.
В Астане и Алматы задержано 14 участников ОПГ.
Указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков. В том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий", - сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".
Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"
21.11.2024, 09:58 8821
Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней
Фото: скриншот из видео
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для привлечения к уголовной ответственности за совершение изнасилования заведомо несовершеннолетней и организацию ее убийства в группе лиц по предварительному сговору экстрадирован гражданин Казахстана из Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир Аксу Павлодарской области, совершил изнасилование несовершеннолетней. После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый, действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадили несовершеннолетнюю в салон автомашины и выехали в сельскую местность. По пути следования один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил ее. С целью сокрытия убийства злоумышленники закопали тело несовершеннолетней в степи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что лица, причастные к убийству, были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю и организовавшего ее убийство, который сумел скрыться и 15 лет находился в международном розыске.
В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован в Казахстан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске", - отметили в Генпрокуратуре.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
21.11.2024, 09:28 9781
В Алматы осудили руководителя городской центральной таможенной лаборатории
Фото: pexels.com
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Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом Алматы осуждены руководитель городской центральной таможенной лаборатории и главный специалист, сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Они признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов. Сатыбалдиеву и Алибекову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, этим же приговором за дачу взятки указанным должностным лицам оштрафованы три таможенных брокера.
Судебный акт не вступил в законную силу.
20.11.2024, 18:20 30906
Два млрд тенге взыскали с экс-гендиректора АНПЗ за ненадлежащее выполнение госфункций
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Атырау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Атырау взыскал два млрд тенге с бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода за ненадлежащее выполнение госфункций, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 371 УК (Халатность) и на основании части 1 статьи 71 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам, имея возможность принять меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств ТОО-подрядчика, объявил тендер о закупе работ по ремонту. В результате на ремонт теплообменника было необоснованно выделено около 2 млрд тенге", - добавили в суде.
По данным СМИ, экс-генеральный директор АНПЗ - Мурат Досмуратов.
Напомним, в январе полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия были прекращены.
20.11.2024, 18:16 30891
Казахстанца осудили на 22 года по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке в Актюбинской области
Приговор еще не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Актобе. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области казахстанца осудили на 22 года лишения по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года (...) Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшей, свидетелей, экспертов и т.д.
У. напал на потерпевшую С., накинув на ее шею ремень безопасности со стороны водителя, и стал им душить. В результате этого У. завладел женской золотой цепочкой стоимостью 150 тысяч тенге и автомашиной Toyota Camry. Далее находясь в автомашине после совершения разбойного нападения с целью завладения указанной автомашиной, не останавливаясь на достигнутом, умышленно с целью совершения убийства, продолжил стягивать ремень безопасности на шее потерпевшей. Несмотря на крики о помощи, он не переставал душить и отпустил ремень безопасности, когда последняя перестала подавать признаки жизни", - уточнили в суде.
Кроме того, после убийства подсудимый с целью затруднения опознания потерпевшей изрезал ее лицо ножом, сбросил ее тело в кусты недалеко от проселочной дороги и на ее машине скрылся с места преступления.
Ранее в Алматинской области суд вынес приговор двум подозреваемым в зверском убийстве студентки. Также в Атырау были задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки.
Одним из самых резонансных преступлений прошлого года стало убийство Салтанат Нукеновой. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Бишимбаев получил 24 года колонии.
В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?