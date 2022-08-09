В Усть-Каменогорске с помощью "Сергека" выявили подпольную нарколабораторию

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 АВГУСТА - В Усть-Каменогорске благодаря системе видеонаблюдения "Сергек" задержан наркосбытчик и ликвидирована подпольная лаборатория, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе наблюдения было установлено, что молодой парень ежедневно выходит из квартиры поздно вечером с рюкзаком, обходит район и возвращается домой практически ночью. Были установлены некоторые места закладки наркотиков. Получив необходимые доказательства его преступной деятельности, сотрудники полиции совместно с бойцами спецназа приступили к задержанию", - информирует Polisia.kz.
При задержании у подозреваемого было изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком "альфа-pvp".
В ходе допроса было установлено, что задержанный ранее проживал в Караганде, а в Усть-Каменогорск приехал для заработка - производства и сбыта наркотиков. В ходе обыска его съемной квартиры полицейские изъяли еще около 600 граммов "синтетики", которую задержанный произвел в кустарных условиях и подготовил к реализации. Всего изъято более 2 тысяч доз наркотика.