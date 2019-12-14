В Усть-Каменогорске задержаны прокуроры, вымогавшие у предпринимателя 50 млн тенге

Комитетом национальной безопасности РК совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК в декабре текущего года пресечена противоправная деятельность должностных лиц органов прокуратуры, связанная с вымогательством денежных средств в особо крупном размере у представителя индивидуального предпринимательства, сообщила пресс-служба КНБ РК.
В частности, 10 декабря текущего года в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области задержаны с поличным старший прокурор управления уголовного преследования Главной транспортной прокуратуры РК Кутанов Альжаппар Магауянович и заместитель начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО Рамазанов Айдос Асуланулы при получении от предпринимателя вымогаемых денежных средств в размере 50 млн тенге", - отметили в ведомстве.
В отношении задержанных продолжается досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 194 (Вымогательство) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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