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В Усть-Каменогорске задержаны прокуроры, вымогавшие у предпринимателя 50 млн тенге

13.12.2019, 17:26 8614
В Усть-Каменогорске задержаны прокуроры, вымогавшие у предпринимателя 50 млн тенге
Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Старший прокурор Главной транспортной прокуратуры и сотрудник прокуратуры Восточно-Казахстанской области вымогали у предпринимателя 50 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Комитетом национальной безопасности РК совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК в декабре текущего года пресечена противоправная деятельность должностных лиц органов прокуратуры, связанная с вымогательством денежных средств в особо крупном размере у представителя индивидуального предпринимательства, сообщила пресс-служба КНБ РК.
 

В частности, 10 декабря текущего года в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области задержаны с поличным старший прокурор управления уголовного преследования Главной транспортной прокуратуры РК Кутанов Альжаппар Магауянович и заместитель начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО Рамазанов Айдос Асуланулы при получении от предпринимателя вымогаемых денежных средств в размере 50 млн тенге", - отметили в ведомстве.

 
В отношении задержанных продолжается досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 194 (Вымогательство) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
 

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