08.02.2024, 21:32 27796
В ВКО учителям продавали правильные ответы из базы Наццентра тестирования
Наццентру тестирования был причинен ущерб на сумму 691 771 тенге
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Усть-Каменогорск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске вынесли приговор двум жителям ВКО Ж. и Н., которые помогали учителям проходить квалификационное тестирование, сообщает пресс-служба судов ВКО.
Как сообщила пресс-служба судов ВКО в Facebook, 6 февраля в суде Усть-Каменогорска рассмотрели уголовные дела в отношении граждан Ж. и Н.
Судом установлено, что в 2023 году по предварительной договоренности с учителями сотрудники ТОО, граждане Ж. и Н., занимающиеся организацией тестирования, осуществили неправомерный доступ к системе тестирования. Посредством Telegram отправляли учителям школ Восточно-Казахстанской области инструкцию по прохождению тестирования и оказывали помощь в получении высоких баллов", - говорится в сообщении суда.
Наццентру тестирования был причинен ущерб на сумму 691 771 тенге.
Ж. и Н. признали виновными, им было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с работой с охраняемыми законом информационными системами на критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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09.02.2024, 16:41 3286
В Алматы чиновник обманул предпринимателя на 21 млн тенге
Ведется досудебное расследование по статье "Мошенничество" в отношении заместителя руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры, сообщили в Антикоррупционной службе.
Как рассказали в Антикоре, чиновник подозревается в мошенничестве. Обманным путем он завладел деньгами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию и уборке дворовых территорий и вывозу ТБО.
Подозреваемый содержится под домашним арестом. Следствие продолжается", - добавили в ведомстве.
Напомним, более 200 миллионов тенге похитили "мнимые садоводы" в Жамбылской области.
09.02.2024, 16:05 3246
Подозреваемого в пытках полицейского задержали в Семее
Идет досудебное расследование
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Семей. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудника центрального отдела полиции Семя задержали по подозрению в пытках, сообщает областная прокуратура.
По данным прокуратуры, задержанный подозревается в совершении пыток в целях получения признательных показаний. Данное уголовного правонарушение предусмотрено статьей УК РК "Пытки, умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом".
Подозреваемый водворен в ИВС управления полиции Семея.
Специализированным следственным судом области в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
09.02.2024, 09:50 11561
Глава инспекции ветконтроля в Атырауской области подозревается в получении взятки
Проводится досудебное расследование
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Атырау. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Атырауская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК", он подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
Он подозревается в получении взятки в сумме 2 100 000 тенге от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное осуществление ими законной деятельности при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза на сопредельном участке границ Республики Казахстан и Российской Федерации", - говорится в сообщении Антикора.
Расследование продолжается.
08.02.2024, 17:30 31146
Замакима Жетысуского района Алматы осудили на шесть лет за взятку
Приговор суда не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя акима Жетысуского района Алматы осудили на шесть лет за взятку, сообщает пресс-служба районного суда № 2 Жетысуского района города.
Приговором суда подсудимые Р. и М. признаны виновными в получении взятки и даче взятки и им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - проинформировали в пресс-службе.
Судом было установлено, что между аппаратом акима Жетысуского района Алматы и ТОО "Қ" был заключен договор государственных закупок услуг по содержанию зеленых насаждений в скверах.
В ходе выездной проверки зеленых насаждений замакима Жетысуского района Р. задался умыслом на получение взятки через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. В свою очередь Б. (директор ТОО "Қ". - Прим. ред.) передал данную информацию учредителю ТОО. Таким образом, Р., будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил через посредника Б. взятку в размере 13 785 000 тенге у взяткодателя М. (учредитель ТОО) за действия, входящие в его служебные полномочия", - пояснили в суде.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в январе стало известно, что замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении взятки в 14 млн тенге.
08.02.2024, 16:24 33346
Задержаны двое участников январских событий, членов ОПГ Дикого Армана
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 февраля на территории городов Алматы и Шымкента сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны двое участников январских событий, длительное время скрывавшихся от органов уголовного преследования.
Как уточнил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс, задержанные являются членами так называемого ОПГ Джумагельдиева (Дикого Армана. - Прим. ред.)
Один из задержанных Самат Амирбаев подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя города. Он задержан на территории Туркестанской области. Один из его соучастников по факту убийства в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет", - рассказал Куандык Алпыс.
Второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы по прибытии из соседней страны, где скрывался от правоохранительных органов Казахстана.
Задержанные лица водворены в ИВС.
Всего, по данным Polisia.kz, с прошлого года задержано 19 лидеров и активных участников ОПГ, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Казахстана.
Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В сентябре 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагельдиева Армана, Кудайбергена Кайрата и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек. Суд над криминальным авторитетом проходит в закрытом режиме.
В июле прошлого года МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.
08.02.2024, 15:46 34346
Необоснованное расходование почти 25 млрд тенге бюджетных средств при госзакупках предотвратили в двух областях
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Тараз. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Жамбылской области выявили факты включения местными исполнительными органами в расходную часть бюджета затрат без подтверждающих документов. Предотвращено необоснованное расходование на 23 млрд тенге бюджетных средств, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре региона, всего по результатам принятых мер из расходной части бюджета региона исключены неподтвержденные затраты на 11 млрд тенге.
В частности, акимат Кордайского района планировал капитальный ремонт здания одной из школ на 756 млн тенге без заключения государственной экспертизы. Также прокуратурой области отменены незаконные закупки на 12 млрд тенге, где единым организатором к потенциальным поставщикам предъявлялись завышенные требования по лицензиям, в которых отсутствовала необходимость.
За допущенные нарушения к ответственности привлечены 6 должностных лиц госорганов, в том числе один - к административной ответственности в виде штрафа на 461 тыс. тенге за установление в конкурсной документации квалификационных требований, не предусмотренных законодательством", - рассказали в прокуратуре.
О выявлении подобных нарушений также сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
В частности, должностные лица управления строительства, архитектуры и градостроительства областного акимата проводили госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок.
В другом случае должностные лица акиматов Кызылжарского, Уалихановского районов вопреки требованиям законодательства о государственных закупках пытались провести закупки на сумму свыше 107 млн тенге путем запроса ценовых предложений вместо открытого конкурса.
Акиматами Айыртауского, Мусрепова, Кызылжарского районов государственные закупки проводились на приобретение спортивных игровых площадок на сумму 148 млн тенге без установления требований о наличии сертификатов качества товаров.
По актам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Всего с начала года в этой сфере прокурорами отменено 8 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге", - подытожили прокуроры.
08.02.2024, 11:50 39151
В аэропорту Актау КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей"
Общий вес изъятых веществ составил более двух килограммов
Фото: КНБ
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Актау. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Комитета национальной безопасности Республики Казахстан задержали наркокурьеров-"глотателей" в Международном аэропорту города Актау, сообщает пресс-служба КНБ.
По подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что общий вес изъятых веществ составил более 2 килограммов.
Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено)", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что с участием спецслужб Казахстана ликвидировано шесть международных наркоканалов.
08.02.2024, 11:40 39056
Более 200 миллионов тенге похитили "мнимые садоводы" в Жамбылской области
Деньги опытному хозяйству выделили на посадку яблонь
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Тараз. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Жамбылской области установила хищение бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса.
Экс-председатель правления квазигосударственного ТОО "Опытное хозяйство "Меркенский" и его заместитель путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений получили субсидии на сумму 209,9 млн тенге за фактически нереализованные саженцы яблони", - рассказали в ведомстве.
По данному факту прокуратурой Меркенского района возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество).
Один из подозреваемых взят под стражу, второй находится под домашним арестом.
На днях в Шымкенте прямо во время совещания в акимате арестовали руководителя управления жилья. Чиновника подозревают в краже денег, выделенных на сейсмоаудит жилых домов. Предполагается, что на похищенные средства он построил банный комплекс.
Ранее на два месяца арестовали бухгалтеров отдела образования Туркестанской области. Их подозревают в многомиллионных хищениях.
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