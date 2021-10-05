В ВКО задержали наркоторговца, 8 лет находившегося в международном розыске

Фото: КНБ РК
АКТАУ. 4 ОКТЯБРЯ - 23 сентября в ходе совместных мероприятий департамента погранслужбы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов села Аташ в холодильнике обнаружена рыба осетровых пород общим весом 215 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данному факту ОП Тупкараганского района начато досудебное расследование по части 3 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами) Уголовного кодекса и назначены соответствующие экспертизы, сообщает пресс-службе КНБ РК.
Напомним, в Атырауской области инспекторов рыбхоза подозревают
в получении взятки.
В конце августа пограничники Атырауской области задержали
браконьеров с крупной партией осетровых пород рыбы.
В июле у жителя Мангистауской области изъяли
более 200 килограммов осетрины.
УРАЛЬСК. 4 ОКТЯБРЯ - В Уральске восьмилетняя девочка подверглась изнасилованию. Изверг заманил ее мороженым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщила старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева, на сегодняшний день большая часть преступлений в отношении детей совершается по причине ненадлежащего присмотра за ними со стороны родителей и близких. Оставшиеся без внимания дети не могут оказать сопротивление, пишет "Мой город"
.
Восьмилетняя девочка, которая осталась на улице без присмотра родителей, подверглась насильственным действиям сексуального характера. Преступник для расположения ребенка купил ей мороженое, а затем обманным путем заманил к себе домой и там в течение нескольких часов совершал противоправные действия. В настоящее время прокуратурой подозреваемый предан суду", - рассказала Асель Беркалиева.
Материалы уголовных дел свидетельствуют, что дети, оставаясь дома одни, не закрывают входные двери, отзываются на различные предложения неизвестных лиц на улице, входят с незнакомыми людьми в лифты, проводят время в местах, отдаленных от возможности контроля за ними, не знают безопасных маршрутов домой. При несоблюдении таких мер безопасности дети становятся жертвами преступников.
Мужчина, находясь около железной дороги, заметил девочку-подростка, которая шла в сторону дома, подбежал к ней и против ее воли совершил развратные действия. Судом он признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы", - рассказала Асель Беркалиева.
В прокуратуре ЗКО призывают родителей и опекунов принять меры по ограничению доступа ребенка в Интернет с помощью приложения "Родительский контроль".
Чтобы избежать насилия, помогите ребенку усвоить "Правило 10 нельзя":
- Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице.
- Нельзя заходить в подъезд и лифт с незнакомыми людьми.
- Нельзя садиться в чужую машину.
- Нельзя никому рассказывать о распорядке дня в семье.
- Нельзя принимать подарки от незнакомых людей и соглашаться на предложение пойти с ними.
- Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты.
- Нельзя открывать двери в квартиру, если дома нет взрослых (незнакомец может попросить воды, написать записку родителям, передать документы и т.д.)
- Нельзя контактировать с "группой риска" (алкоголики, наркоманы, судимые и т.д.), даже если это соседи по подъезду или дальние родственники.
- Нельзя предоставлять ребенку безграничный доступ в Интернет, установите определенные ограничения и обсудите их с детьми.
- Нельзя терпеть насилие (физическое и сексуальное), нужно сообщить взрослым (кому доверяете).
Не оставляйте на улице маленького ребенка без присмотра. Если ваши дети школьного возраста, пусть они всегда сообщают, где и с кем проводят время. Запретите ребенку гулять в опасных местах, дружить с ребятами, склонными к бродяжничеству, прогуливанию уроков.
Будьте внимательны к мужчинам-одиночкам, бесцельно прогуливающимся около подъезда, по школьному двору, возле детского сада. Сообщите об этом в полицию. Иногда достаточно участковому проверить документы, как потенциальный преступник исчезает из района.
Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо безопаснее, чем одному, особенно в позднее время. Преступника всегда привлекает одиноко гуляющий ребенок.
Предложите ребенку возвращаться с уроков, занятий в кружках и секциях в компании одноклассников, если нет возможности встречать его лично.
Постройте с ребенком теплые, доверительные отношения. Часто в беду попадают именно те дети, которым дома не хватает любви и понимания.
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - Спецоперацию по ликвидации секс-притонов провели в Алматы и Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудниками криминальной полиции МВД в городах Нур-Султан и Алматы пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством под видом эротических массажных салонов. Установлена группа из 8 человек, которая на длительное время, распределив роли между участниками, организовала криминальный бизнес в городах Алматы и Нур-Султан. Преступники размещали объявления в сети Интернет, OLX, SATU и Telegram и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы, после чего проводили кастинги, вовлекая их в занятие проституцией (от 20 до 30 девушек). Притоны организовывались в элитных коттеджах и работали круглосуточно без выходных. Ежедневный доход безналичным расчетом перечислялся организатору группы и в месяц составлял 10-12 миллионов тенге", - сообщает polisia.kz.
Спецоперация прошла одновременно в двух городах 1 октября. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", проводится расследование.
Всего с начала года органы внутренних дел зарегистрировали 136 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в их числе 7 за торговлю людьми и 16 - за торговлю несовершеннолетними.