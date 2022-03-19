В зарубежной посылке обнаружен килограмм синтетических наркотиков

Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 18 МАРТА - В зарубежной посылке, пришедшей на имя жителя Актобе, полицейские обнаружили килограмм синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, сотрудниками транспортной полиции в январе был задержан актюбинец, который занимался изготовлением в съемной квартире синтетических наркотиков и их распространением. Из незаконного оборота был изъят почти 1 килограмм синтетического наркотика "Альфа-PVP" (скорость). По данному факту в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей".
Несмотря на то что мужчина был помещен в следственный изолятор, транспортная полиция продолжила проведение оперативных мероприятий и выявила почтовую посылку, прибывшую на имя задержанного из-за рубежа, где был обнаружен килограмм синтетической "скорости", - говорится в материале Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное производство по статье 297 УК Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). В рамках уголовного дела при содействии органов внутренних дел соседних стран будут приняты меры по установлению отправителя и других причастных лиц.