В Жамбылской области из незаконного оборота изъято 10 единиц оружия

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АЛМАТЫ. 15 МАРТА - За посты в социальной сети Facebook осудили двух казахстанцев, сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рассмотрено уголовное дело в отношении Б. по обвинению в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, социальной розни, а также на оскорбление национальной чести и достоинства граждан, а также пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной и расовой принадлежности, с использованием сетей телекоммуникации, группой лиц, неоднократно (статья 174, часть 2 УК), а также пропаганде к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя, с использованием сетей коммуникации, группой лиц (статья 179, часть 2 УК), по которой суду предан также Н.", - сообщает пресс-служба Алмалинского районного суда.

Установлено, что подсудимые, начиная с 2018 года, публиковали на своих страницах в соцсети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности.

Вместе с этим подсудимые призывали применять физическую силу к лицам русской национальности, указывая на неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности.

Кроме того, подсудимый Б. в социальной сети Facebook, представив себя национал-патриотом, призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами РК. Подсудимый Н. допустил аналогичные публикации в Facebook, предлагая радикальные меры по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подсудимые вину не признали, но и не отрицали принадлежность им данных постов. Вина подсудимых доказана их публикациями, заключениями экспертиз, а также показаниями экспертов и потерпевших.

Прокурор просил суд признать подсудимых виновными и назначить пять лет лишения свободы каждому.

Суд признал виновными подсудимого Б. по статьям 174, часть 2; 179, часть 2 УК и Н. по статье 174, часть 2 УК и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в Алмалинском районном суде.

Отмечается, что одному из осужденных назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься общественно-политической деятельностью с использованием средств массовой информации и телекоммуникационных сетей сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.