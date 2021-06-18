В Жамбылской области пять человек пострадали во время стрельбы

ТАРАЗ. 17 ИЮНЯ - В ходе стрельбы в Жамбылской области пострадали пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 июня в полицию поступило сообщение из Центральной районной больницы Сарысуского района о том, что с дробовыми ранениями госпитализированы пять жителей 20, 22 и 24 лет, пишет Polisia.kz . Выяснилось, что этому предшествовал конфликт, в ходе мужчина выстрелил по пострадавшим из ружья.

Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого. Он полностью признал свою вину и был водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц из хулиганских побуждений".

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