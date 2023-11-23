В Жамбылской области учителя отправили 12-летнюю девочку на аборт без ведома матери
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Тараз. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области руководители отдела образования скрывали беременность 12-летней школьницы. По словам матери, администрация школы в Жанатасе без ее ведома отправила ее дочь на аборт, сообщает "31 канал".
55-летний подозреваемый долгое время был в интимных отношениях с 12-летней девочкой. В итоге она забеременела и решила рассказать всю правду маме. Однако подозреваемый, имеющий хорошие связи, угрожал ей.
Плакала и сказала: "Мама, не нужно. У него сильные связи. Его жена - депутат, она работает заведующей в детском саду". Моя дочь рассказала мне, что беременна, только в канун Нового года. Примерно на шестом месяце беременности", - сообщила мать пострадавшей.
Женщина утверждает, что руководство школы-интерната также пыталось скрыть беременность девочки. Все это произошло год назад. На шестом месяце беременности сотрудники интерната отвезли школьницу из Жанатаса в Каратау.
Мне не сказали, что будут делать аборт. Перед абортом они дали ей лекарство, вызывающее роды. Я не знала. Только ночью дочь написала мне сообщение о том, что ей сделали аборт. Они завязали ей грудь шарфом, чтобы молоко не поступало, и привезли домой", - рассказала женщина.
Глава отдела образования, подтвердивший инцидент, рассказал, что подозреваемый работал охранником в детском саду.
Сейчас проводят следственные действия. Это правда, что это произошло. Он работал охранником в детском саду "Айголек", - сообщил начальник отдела образования Сарысуского района Жамбылской области Ильяс Баймагамбетов.
В департаменте полиции сообщили, что подозреваемого, совершившего сексуальное насилие над семиклассницей, задержали. Также против сотрудников отдела образования, причастных к этому делу, возбудили уголовное дело.
В ходе расследования установили, что она забеременела в 2022 году вследствие полового акта. Однако информацию о беременности руководство школы скрыло, произвели аборт без обращения в соответствующие органы. Обвиняемого признали виновным и арестовали. Дело направили в суд. В отношении руководства школы зарегистрировали уголовное дело", - сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмаз Саламатов.
Ранее сообщалось, что в селе Сауыншы Алматинской области ищут подозреваемого в насильственных действиях над девятилетней девочкой. Преступление произошло ночью прямо во дворе дома, где живет школьница.
Насильник и убийца из Сарыагашского района, изнасиловавший и лишивший жизни пятилетнюю девочку в мае этого года, будет отбывать пожизненное наказание в тюрьме самого строгого режима "Черный беркут".