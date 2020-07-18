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В Жамбылской области водитель "Ауди-100" перевозил в багажнике 20,5 килограмма марихуаны

17.07.2020, 11:52 4969
В Жамбылской области водитель "Ауди-100" перевозил в багажнике 20,5 килограмма марихуаны
Тараз. 17 июля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области задержан водитель "Ауди-100", перевозивший в багажнике 20,5 килограмма марихуаны, передает Kazakhstan Today.
 

16 июля департаментом Погранслужбы КНБ по Жамбылской области совместно с группой по противодействию наркобизнесу ОП Кордайского района задержана автомашина марки "Ауди-100". В ходе ее досмотра с использованием служебной собаки в багажном отсеке обнаружены и изъяты два баула с неизвестным растительным веществом, обмотанных скотчем", - сообщили в пресс-службе КНБ РК. 

 
По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана" в высушенном виде. Общий вес наркотика составил 20 килограммов 575 граммов.
 
В отношении задержанного применена мера пресечения "арест".
 

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