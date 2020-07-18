В Жамбылской области водитель "Ауди-100" перевозил в багажнике 20,5 килограмма марихуаны

16 июля департаментом Погранслужбы КНБ по Жамбылской области совместно с группой по противодействию наркобизнесу ОП Кордайского района задержана автомашина марки "Ауди-100". В ходе ее досмотра с использованием служебной собаки в багажном отсеке обнаружены и изъяты два баула с неизвестным растительным веществом, обмотанных скотчем", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана" в высушенном виде. Общий вес наркотика составил 20 килограммов 575 граммов.
В отношении задержанного применена мера пресечения "арест".
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