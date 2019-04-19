В Жамбылской области военнослужащий подозревается в мошенничестве на 1,7 млн тенге

Тараз. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области командир второго дивизиона войсковой части подозревается в мошенничестве на 1,7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области совместно с управлением военной контрразведки КНБ РК по региональному командованию "Юг" установлен факт мошенничества командиром второго дивизиона войсковой части области (майором) и двумя гражданами, один из которых является бывшим сотрудником правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе АДГСПК.

По информации ведомства, "подозреваемые путем обмана и злоупотребления доверием командира батареи данной войсковой части завладели денежными средствами в сумме 1,7 млн тенге (из ранее оговоренных 5 млн тенге) за оказание содействия в положительном решении по уголовному делу по части 1 статьи 451 УК РК".

В пресс-службе также отметили, что в связи с полным признанием вины в отношении командира процессуальное задержание не применялось. В отношении двух подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства