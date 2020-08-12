В Жамбылской области задержали 14 человек после сообщения о хулиганстве

Тараз. 11 августа. Kazakhstan Today - В Жамбылской области сегодня ночью задержали 14 человек после сообщения о хулиганстве в селе Каскабулак, передает Kazakhstan Today.

11 августа 2020 года, в 01.30, в Таласский РОП поступило сообщение по факту хулиганских действий, произошедших в селе Каскабулак. Сотрудниками полиции Жамбылской области по горячим следам задержаны 14 человек, передвигавшихся на автомашинах БМВ-525, "Тойота-Камри" и ВАЗ-2107. Задержанные доставлены в РОП Таласского района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство), выясняются все обстоятельства по делу.

Подробности происшествия не уточняются.

Вместе с тем в полиции заявили, что "в настоящее время ситуация стабильная, других нарушений общественного порядка не зафиксировано".

Департамент полиции Жамбылской области просит жителей не распространять недостоверную информацию.

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