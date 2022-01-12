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В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием

11.01.2022, 13:47 27126
В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием
Фото: Policia.kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - 7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент полицейские остановили Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска авто обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы, сообщает Polisia.kz
 
На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 291 УК РК. 
 
В целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.
 

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В Шымкенте с начала беспорядков задержаны более 3,5 тыс. человек

12.01.2022, 16:34 3496
В Шымкенте с начала беспорядков задержаны более 3,5 тыс. человек
Фото: policia.kz
ШЫМКЕНТ. 12 ЯНВАРЯ - В департамент полиции Шымкента с момента беспорядков доставлены 3520 человек, сообщил начальник городского департамента полиции, генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, на сегодня 366 из задержанных привлечены к административной ответственности, сообщает Polisia.kz.

 
В отношении 271 задержанного приняты решения об аресте, 40 оштрафованы, 55 получили предупреждения. В отношении 73 граждан возбуждены уголовные дела, все они водворены в изолятор временного содержания.
 
Как информирует Жумаханбетов, на установленных на границах города блокпостах проверено более 14 тысяч автомашин, задержаны девять лиц. При осмотре автомашин изъято два газовых пистолета.

 
Как сообщалось ранее, 6 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения.
 
Напомним также, что в городах Алматы, Шымкенте и Таразе во время беспорядков предпринимались попытки нападения на акиматы, были выбиты стекла, двери, причинен другой материальный ущерб.
 

В Алматы задержали группу мародеров

12.01.2022, 11:59 8846
В Алматы задержали группу мародеров
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В Алматы задержали закладчиков наркотиков, которые участвовали в мародерстве во время беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации управления полиции Алмалинского района, пятеро молодых людей в возрасте от 21 года до 27 лет задержаны днем в центре города. Среди них две девушки. 
 

Подозреваемые делали закладки наркотических средств. На съемной квартире задержанных обнаружен и изъят синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также цифровая техника, добытая фигурантами преступным путем в ходе мародерства", - сообщили в департаменте полиции Алматы. 


 
Отмечается, что всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веществом, процессоры и мониторы от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, одежда, а также военизированная амуниция. 
 
Подозреваемые взяты под стражу. Их личности проверяются на причастность к другим противоправным действиям. 
 
 

За минувшие сутки в Алматы задержано 1678 участников незаконных акций и мародерств

12.01.2022, 10:53 10026
За минувшие сутки в Алматы задержано 1678 участников незаконных акций и мародерств
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Алматы совершено 14 преступлений, все раскрыты по горячим следам. За этот период задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщили в информцентре комендатуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Зачищены следующие участки: участки Алатауского и Медеуского районов. Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры.


 
На пяти блок-постах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.
 
На пульт "102" поступило всего 881 сообщение. В Call-центр комендатуры поступило 136 сигналов от граждан, требующих оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.
 

Более ста нарушителей с боеприпасами и наркотиками задержаны в Кызылординской области

12.01.2022, 08:27 11606
КЫЗЫЛОРДА. 12 ЯНВАРЯ - Силами подразделения специального назначения Национальной гвардии Республики Казахстан в ходе проведения антитеррористической операции на территории Кызылординской области совместно с сотрудниками Департамента полиции и Комитета национальной безопасности задержано более 100 активных участников массовых беспорядков. 
 
У задержанных изъяты одна единица оружия, магазины, боеприпасы, а также наркотические вещества. 
 
Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего выявления обстоятельств. Антитеррористическая операция продолжается, пишет Polisia.kz.

 

В Жамбылской области задержали 288 человек

11.01.2022, 19:54 21216
ТАРАЗ. 11 ЯНВАРЯ - В Жамбылской области по подозрению в участии в массовых беспорядках задержали 288 человек. 13 из них водворены в изолятор временного содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает оперативный штаб МВД РК, за нарушение режима ЧП в отношении 114 лиц составлены административные протоколы по статье 476 части 1 пункту 10 КоАП РК (запрещения нахождения физических лиц во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность, - влекут предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток). Санкцией суда к административным арестам подвергнуты 108 человек.
 
В ходе проведения рейдовых мероприятий изъято 34 единицы оружия и 43 патрона. На изъятое оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области ситуация стабильная, находится на контроле оперативного регионального штаба. В областном центре предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны. Возбуждено 20 уголовных дел, 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице. Всего погибло 15 человек, из них 2 - сотрудники правоохранительных органов. Задержаны 4 преступника, которые подожгли здание аппарата акима Жамбылской области, изъято 2 автомата Калашникова.
 
7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент полицейские остановили Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска авто обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты.
 

Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием

11.01.2022, 16:28 26091
Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие прятал 18-летний житель Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанный признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. 
 
Похищенное оружие он складировал в тайнике на карьерах. 
 

Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядков в городе, а также изъятию незаконно хранящегося оружия", - рассказали в комендатуре города Алматы. 


 

В Талгарском районе задержали иностранцев за изготовление наркотиков

11.01.2022, 16:26 26641
В Талгарском районе задержали иностранцев за изготовление наркотиков
Фото: instagram/talgar_akimat
ТАЛГАР. 11 ЯНВАРЯ - В Талгаре задержали граждан Таджикистана и Узбекистана за изготовление наркотиков во время режима чрезвычайного положения в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подозрительные лица на автомашине марки "Мерседес" были замечены в 5 утра в ходе ночного патрулирования сотрудниками акимата и волонтеров, из числа местных жителей в селе Туздыбастау. Обнаружив находящихся в машине двоих мужчин и двух женщин в алкогольном состоянии, дружинники вызвали полицию", - сообщает акимат Талгарского района на своем паблике в Instagram.

 
В ходе досмотра полицейские изъяли несколько пакетов наркотических веществ синтетического происхождения, которые подозреваемые успели изготовить за этот период. Задержанные женщины рассказали, что прибыли в село для изготовления и распространения наркотиков в одном из частных домов, проинформировали в акимате.
 
Как выяснилось, двое задержанных мужчин оказались гражданами Таджикистана и Узбекистана, а их спутницы жительницами Алматы.
 
Все четверо водворены в ИВС. Начато досудебное расследование.


Как сообщалось ранее, жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
 

За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек

11.01.2022, 16:15 25191
За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек
Фото: Policia.kz
ТУРКЕСТАН. 11 ЯНВАРЯ - Свыше 900 человек за время введения ЧП доставлены в полицию Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков заявил, что во время митингов протестующие, воспользовавшись ситуацией, пытались дестабилизировать обстановку в Жетысайском, Сарыагашском, Арысском районах, в городах Кентау и Туркестан. Так, в областном центре толпа из более 500 человек вышла на улицы и попыталась перекрыть дороги, а также железнодорожные пути, сообщает Polisia.kz.
 

Всего в отделы полиции за время введения чрезвычайного положения за различные правонарушения доставили свыше 900 человек, из них 329 привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения", - сказал комендант, начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков.

 
На сегодняшний день ситуация на территории Туркестанской области стабильная.
 
 

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