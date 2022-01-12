В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием

Фото: Policia.kz

АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - 7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент полицейские остановили Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска авто обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы, сообщает Polisia.kz

На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 291 УК РК.

В целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.