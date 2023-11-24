В Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионахВ Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах
23.11.2023, 18:35 37306
В Жамбылской области задержаны организаторы канала незаконной миграции
В настоящее время проводятся следственные действия
Фото: gov.kz
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Тараз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержаны трое организаторов канала незаконной миграции, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Взяты под стражу три организатора, переправивших из Кыргызской Республики 20 граждан Южной Азии в обход установленных пунктов пропуска государственной границы", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия.
Также в прокуратуре отметили, что за последние полгода участились случаи незаконного пересечения гражданами Южной Азии государственной границы Республики Казахстан со стороны Кыргызской Республики.
Ранее канал нелегальной миграции из Южной Азии перекрыл КНБ.
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23.11.2023, 16:09 43701
В Северном Казахстане охотники незаконно застрелили три косули
Охотники имели разрешение на отстрел только одного животного
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Петропавловск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области охотники отстрелили четырех косуль, имея лицензию только на одну, сообщили в департаменте полиции региона.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" сотрудники полиции района Магжана Жумабаева обнаружили в лесу шестерых охотников, которые преследовали взрослую косулю-подранка.
Трое были вооружены, при этом только у одного из них имелось разрешение на отстрел 1 головы сеголетки. Позднее в сарае дома другого участника охоты полицейские обнаружили еще 3 туши животных", - сказано в сообщении полиции.
У браконьеров изъято 4 туши косуль, 5 единиц охотничьего оружия.
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Незаконная охота".
В настоящее время в совершении преступления подозреваются два 37-летних жителя района, оба они заключены под стражу. Также решается вопрос о привлечении еще одного сельчанина 62 лет", - сообщил начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.
23.11.2023, 12:22 53686
Жестокое избиение подростка в Экибастузе: личности несовершеннолетних установлены
В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Павлодарской области, после того как в Сети распространилось видео с жестоким избиением подростка, провела проверку и установила личности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Факт имел место 6 ноября текущего года, личности несовершеннолетних установлены. Конфликт произошел между несовершеннолетними 2009 и 2008 года рождения. В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство", - проинформировали в департаменте.
Кроме того, проведен совет профилактики по месту учебы несовершеннолетних.
Материалы по данному факту направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Экибастуза. Несовершеннолетние поставлены на внутришкольный учет, а также на учет в органах внутренних дел", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
23.11.2023, 11:38 56826
АФМ выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов, сообщает пресс-служба АФМ РК.
При содействии РГП "Госэкспертиза" удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны на 1,9 млрд тенге. Здесь разработчики завысили цены на электрические шкафы. В другом случае в Астане скорректирована стоимость строительства магистрального обводного канализационного коллектора на 5,3 млрд тенге из-за завышения цены на трубу", - проинформировали в пресс-службе.
Также при обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры в поселке Солнечный в Петропавловске пресечен факт завышения стоимости электрических подстанций в 4 раза. В результате сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных средств.
Подчеркивается, что в настоящее время с областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге.
В Караганде по проекту строительства сооружения по очистке промышленных стоков и поверхностных сточных вод только по трем видам оборудования стоимость была завышена на 541 млн тенге. Отметим, что в целом только за два месяца работы по 8 проектам снижены бюджетные расходы на 10 млрд тенге", - добавили в АФМ.
Ранее сообщалось, что нарушения в госзакупках на 194 млрд тенге выявил госаудит с начала года.
23.11.2023, 11:14 58046
Жителям Жамбылской области предлагали строить дома близ химпредприятия
Фото: gov.kz
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Тараз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям города Жанатаса в Жамбылской области предлагали строить дома на участках, которые располагались в санитарной зоне химического предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В 2018 году в план детальной планировки развития города внесены изменения, предусматривающие предоставление местным жителям 61 участков для ИЖС. При разработке ПДП не получены согласования уполномоченных органов в области СЭС, ЧС и экологии. В результате эти участки вошли в санитарно-защитную зону предприятия, занимающегося переработкой нефтепродуктов", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что исследованием санитарно-эпидемиологических органов подтвердили расположение участков на местности с загрязненным воздухом.
В целях защиты прав и здоровья граждан (...) внесенные изменения в ПДП города Жанатаса отменены, в настоящее время местный исполнительный орган ориентирован на предоставление других земельных участков", - добавили в пресс-службе.
Ранее свыше 60 фактов бесконтрольной застройки близ Алматы выявила прокуратура.
23.11.2023, 10:01 61886
Из Латвии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
Он в группе лиц продал потерпевшему чужую квартиру
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Латвийской Республики для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества экстрадирован гражданин Казахстана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В 2016 году подозреваемый в группе лиц реализовал потерпевшему не принадлежащую им квартиру. Тем самым нанесли ущерб покупателю в размере 12 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск и в последующем задержан на территории Латвии", - проинформировали в ведомстве.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, в 2022 году "черные риелторы" убили и сожгли жителя Алматы с целью завладеть квартирой.
22.11.2023, 19:39 104516
В Жамбылской области учителя отправили 12-летнюю девочку на аборт без ведома матери
Фото: Depositphotos
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Тараз. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области руководители отдела образования скрывали беременность 12-летней школьницы. По словам матери, администрация школы в Жанатасе без ее ведома отправила ее дочь на аборт, сообщает "31 канал".
55-летний подозреваемый долгое время был в интимных отношениях с 12-летней девочкой. В итоге она забеременела и решила рассказать всю правду маме. Однако подозреваемый, имеющий хорошие связи, угрожал ей.
Плакала и сказала: "Мама, не нужно. У него сильные связи. Его жена - депутат, она работает заведующей в детском саду". Моя дочь рассказала мне, что беременна, только в канун Нового года. Примерно на шестом месяце беременности", - сообщила мать пострадавшей.
Женщина утверждает, что руководство школы-интерната также пыталось скрыть беременность девочки. Все это произошло год назад. На шестом месяце беременности сотрудники интерната отвезли школьницу из Жанатаса в Каратау.
Мне не сказали, что будут делать аборт. Перед абортом они дали ей лекарство, вызывающее роды. Я не знала. Только ночью дочь написала мне сообщение о том, что ей сделали аборт. Они завязали ей грудь шарфом, чтобы молоко не поступало, и привезли домой", - рассказала женщина.
Глава отдела образования, подтвердивший инцидент, рассказал, что подозреваемый работал охранником в детском саду.
Сейчас проводят следственные действия. Это правда, что это произошло. Он работал охранником в детском саду "Айголек", - сообщил начальник отдела образования Сарысуского района Жамбылской области Ильяс Баймагамбетов.
В департаменте полиции сообщили, что подозреваемого, совершившего сексуальное насилие над семиклассницей, задержали. Также против сотрудников отдела образования, причастных к этому делу, возбудили уголовное дело.
В ходе расследования установили, что она забеременела в 2022 году вследствие полового акта. Однако информацию о беременности руководство школы скрыло, произвели аборт без обращения в соответствующие органы. Обвиняемого признали виновным и арестовали. Дело направили в суд. В отношении руководства школы зарегистрировали уголовное дело", - сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмаз Саламатов.
Ранее сообщалось, что в селе Сауыншы Алматинской области ищут подозреваемого в насильственных действиях над девятилетней девочкой. Преступление произошло ночью прямо во дворе дома, где живет школьница.
Насильник и убийца из Сарыагашского района, изнасиловавший и лишивший жизни пятилетнюю девочку в мае этого года, будет отбывать пожизненное наказание в тюрьме самого строгого режима "Черный беркут".
22.11.2023, 18:00 110281
Количество убийств в Казахстане сократилось на 20%
Фото: polisia.kz.
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что количество убийств сократилось на 20%, краж - на 28%, разбоев - на 32%, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркивается, что снизилось число грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по формированию нулевой терпимости к правонарушениям, реализации неотвратимости наказания за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.
На сегодняшний день выявлено 8 млн 500 тысяч правонарушений, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. За совершенные правонарушения наложено административных штрафов на 90 млрд тенге, взыскано 71 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников. В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению принципа "закон и порядок".
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.
Между тем в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
22.11.2023, 15:50 98306
Транспортных инспекторов Астаны, Шымкента и трех областей подозревают в системных вымогательствах
Они вымогали у бизнесменов деньги за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров
Фото: КНБ
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Работников инспекции транспортного контроля Астаны, Шымкента, а также Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областей подозревают в вымогательствах, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Они подозреваются в систематическом вымогательстве у предпринимателей денежных средств за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров", - сказано в сообщении КНБ.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 366 Уголовного кодекса РК (Получение взятки).
Напомним, премьер-министр РК поручил региональным акиматам усилить контроль за проездом большегрузов по дорогам.
Мы новые дороги строим, по ним ездят большегрузные автомобили с перевесом. Такие факты имеются в регионах: ездят машины весом от 40 тонн и более. Вот такая машина поездит несколько месяцев - и новой дороге конец", - высказался он.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?