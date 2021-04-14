В Жетысае водитель протащил полицейского на двери авто

ТУРКЕСТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Жетысае водитель отказался снять тонировку и протащил полицейского на двери авто более 30 метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время патрулирования дорог сотрудники полиции МПС Жетысайского РОП на одной из улиц остановили автомашину с затонированными стеклами. При проверке документов инспектор патрульной службы разъяснил водителю о противозаконности тонирования стекол автомобиля и составил административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Согласно данной статьи автовладельцу грозил административный штраф в размере 5 МРП, сообщает Polisia.kz.

По данным издания, когда полицейский попросил автовладельца снять тонировочную пленку со стекол автомашины, водитель попытался скрыться. Полицейский попытался остановить мужчину, но правонарушитель протащил его на двери авто более 30 метров. Все происходящее было зафиксировано на видеожетон патрульного полицейского.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Нарушителю грозит штраф в размере до 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Автомашину водворили на штрафстоянку.

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