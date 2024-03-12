В Жетысуской области изъяли крупную партию рогов сайги
В салоне и багажнике автомашины обнаружены коробки и сумки с сайгачьими рогами. Общее их количество составило 1382 единицы. По факту незаконного обращения с дериватами редких животных с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", - сообщил заместитель начальника департамента полиции региона Ельдар Абдикенов.
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Бишимбаев не признается в убийстве своей жены
Обвинение понятно, вину не признаю", - заявил в суде Куандык Бишимбаев.
В апреле 2023 года Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой имеются ее фотографии с избитым лицом. Предполагая, что в случае развода они могут его шантажировать данными фотографиями, потребовал от Нукеновой снять интимное видео, где она будет обнаженной, и пояснил, что это будет его гарантией. Нукенова, будучи испуганной и находясь в постоянном страхе от действий Бишимбаева, против своей воли исполнила данное требование и вынужденно позволила последнему снять ее на видео без одежды", - цитирует сторону обвинения Sputnik.
Утром после избиения жены попытался увезти ее домой, но, поскольку был пьян, не сумел вырулить и вынужден был вернуться в ресторан. Там он в ярости из-за того, что не смог уехать домой, избивал Нукенову кулаками по голове, а когда она спряталась в туалете, вытащил ее оттуда и продолжил избиение", - рассказала прокурор.
В Косшы налоговик вызывал плательщиков сдавать декларации и оформлял на них кредиты
Сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона, оформлял на них онлайн-микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета", - проинформировали в пресс-службе.
Прокуратура области призывает граждан тщательно перепроверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций в онлайн-режиме", - добавили в прокуратуре Акмолинской области.
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге
Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", - проинформировали в АФМ.
В Талдыкоргане работницу интернет-магазина избили на рабочем месте
Установлено, что инцидент произошел 9 января в одном из интернет-магазинов Талдыкоргана. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в региональном департаменте полиции.
Подозреваемые в организации теракта два казахстанца ликвидированы при перестрелке с российскими силовиками
Фото: КНБ РК
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности подтвердили опубликованную в СМИ информацию о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ.
"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование", - сказано в сообщении КНБ.
Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества.
Ранее Telegram-канал ASTRA сообщил о предотвращении нападения на синагогу в Москве. В перестрелке со спецназом погибли два гражданина Казахстана - приверженцы группировки "Вилаят Хорасан".
"Перестрелка между ФСБ и предполагаемыми исламистами произошла рано утром 7 марта в деревне Коряково. В результате были убиты два подозреваемых в подготовке к теракту - граждане Казахстана 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев. По данным силовиков, они приехали в Россию 28 февраля этого года. После рейда в частном доме силовики обнаружили пистолет Макарова, автомат Калашникова и то, что оперативники ФСБ называют заготовками для изготовления взрывных устройств", - сообщается в опубликованной информации.
В Алматинской области начальника колонии задержали по подозрению в получении взятки
7 марта текущего года по подозрению в получении взятки задержан начальник учреждения № 57 департамента УИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу", - проинформировали в пресс-службе.
Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", - добавили в КУИС.
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