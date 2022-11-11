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В Жетысуской области обнаружили боевой арсенал

10.11.2022, 19:04 8786
В Жетысуской области обнаружили боевой арсенал
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 9 ноября в Текели сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Жетысуской области совместно с ДКНБ обнаружили боевой пистолет Макарова, магазин с 8 патронами, переносную радиостанцию и спецсредства защиты - щит и бронежилет, сообщает Polisia.kz.
 
Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. По факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК.
 
С начала года в регионе из незаконного оборота изъято 228 единиц огнестрельного оружия, из них 157 - пистолеты.
 
В полиции отметили, что некоторые лица, причастные к январским беспорядкам, пытались избежать ответственности, выбрасывая незаконно попавшее к ним оружие и боеприпасы. Полицейские обращаются с просьбой ко всем, у кого имеется незаконно хранящееся оружие, передать их в местные органы правопорядка.
 

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В ДП Шымкента прокомментировали слухи об исчезновении 2 кг золота со склада вещдоков

10.11.2022, 21:11 5991
Шымкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На днях в соцетях появилась информация об исчезновении украшений со склада вещдоков. Прозвучали даже фамилии должностных лиц, которые якобы причастны к пропаже золота.
 
Слухи об исчезновении двух килограммов золотых украшений прокомментировали в Абайском районном управлении полиции, сообщает "Отырар".
 

Слухи об исчезновении золота - ложь", - заявил начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков.

 
Он рассказал, что в полицию обратилась женщина, заявившая, что аферистка взяла у нее под реализацию золото весом более 1 кг и не вернула.
 

Следователи изъяли из городских ломбардов золотые украшения потерпевшей, куда сдала их подозреваемая. В итоге злоумышленница осуждена на пять лет лишения свободы. Драгоценности весом 1 кг 31 грамм возвращены законной владелице под расписку", - рассказал Кайрат Дальбеков.

 

Житель Астаны 99 раз позвонил в полицию без причины

10.11.2022, 20:53 6686
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские оштрафовали астанчанина, регулярно вызывавшего полицию без причины, передает Polisia.kz.
 
C начала года 40-летний житель столицы 99 раз позвонил в полицию. Все вызовы были незамедлительно отработаны, но только единичные звонки были действительно о происшествиях, где требовалось вмешательство полиции. К примеру, в полицию на канал "102" в 04.24 поступило несколько звонков от него о том, что рядом с супермаркетом по проспекту Абая ходит неизвестный с ножом и кидается на людей. Звонивший просил ускорить вызов. На место незамедлительно выехал наряд полиции. В ходе проверки факт не подтвердился.
 
Сотрудники полиции установили личность звонившего. Он признался в содеянном и рассказал, что звонил, находясь в нетрезвом состоянии. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 438, часть 1, КоАП с наложением штрафа в размере 30 МРП. Кроме того, на него составлен административный протокол по статье 440 КоАП за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
 
В настоящее время департамент полиции Астаны готовит материал в гражданский суд для взыскания ущерба.
 

У троих жителей Кызылординской области изъяли более 250 кг рыбы

10.11.2022, 18:44 9166
У троих жителей Кызылординской области изъяли более 250 кг рыбы
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях выявления и пресечения браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов в области проводится ОПМ "Браконьер", сообщает Polisia.kz.
 
8 ноября около 18.00 инспекторы группы природоохранной полиции ДП Кызылординской области совместно с сотрудниками "Охотзоопрома" в Караозеке остановили автомобиль УАЗ.
 
В результате проверки в багажнике автомобиля в мешках обнаружено около 254 кг рыбы. Без разрешительных документов трое жителей области намеревались доставить незаконно добытую рыбу в областной центр с целью продажи.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов". Назначены соответствующие экспертизы.
 
Подозреваемые доставлены в отдел полиции, и с них взяты обязательства о явке в ОВД.
 

Браконьерский груз с рогами сайги задержали в области Жетысу

10.11.2022, 13:38 11991
Фото: КНБ РК
Талдыкорган. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с органами полиции и с привлечением сотрудников спецподразделения "Беркут" задержаны пятеро граждан Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 

В ходе обыска их автомобиля обнаружены 983 рога сайги общим весом более 100 килограммов", - проинформировали ведомстве.

 
Задержанные лица подозреваются в торговле дериватами с дальнейшей их реализацией в странах ближнего зарубежья.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Ранее сообщалось, что более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области.
 

Количество преступлений, связанных с незаконными действиями с оружием, выросло сразу на 38% в РК

10.11.2022, 11:23 13876
Количество преступлений, связанных с незаконными действиями с оружием, выросло сразу на 38% в РК
Фото: Polisia.kz
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 2 тысячи уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, - на 37,9% больше, чем годом ранее.
 
Больше всего правонарушений относилось к незаконному приобретению, передаче, сбыте, хранению, перевозке или ношению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 1,4 тысячи случаев, сразу плюс 42,1% за год, сообщает finprom.kz.
 
По данным аналитиков, среди часто совершаемых правонарушений также были отмечены незаконное изготовление оружия (418 случаев) и хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (141 случай).
 
Еще 4 правонарушения пришлись на случаи небрежного хранения огнестрельного оружия, 3 - на нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 2 - на ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
 

Наибольший годовой рост количества уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, был отмечен в сфере хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов: в 9,4 раза, что объясняется событиями в январе текущего года", - расскзали обозреватели.

 
При этом отмечается, что половина всех правонарушений ожидаемо пришлась на Алматы: 72 случая против всего 1 за десять месяцев прошлого года.
 
Заметный рост числа подобных правонарушений также был зафиксирован в Алматинской (31 случай против 3 годом ранее) и Жамбылской (13 случаев против 1 год назад) областях. Из 20 регионов РК нарушения в этой сфере были отмечены только в 14.
 
Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями, связанными с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, за январь-сентябрь текущего года составила 75,2 млн тенге, увеличившись сразу в 22,3 раза за год.
 
Большая часть ущерба была нанесена физическим лицам - здесь сумма составила 39,8 млн тенге. Далее идет ущерб юридическим лицам (33,6 млн тенге) и государству (1,8 млн тенге).
 

В Костанайской области нашли тело пропавшей без вести девушки

09.11.2022, 20:50 24886
Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 9 ноября, полицейские обнаружили тело без вести пропавшей 26-летней Галины Галкиной из Карабалыкского района, сообщает "Алау".
 
По информации департамента полиции, поиски были начаты 3 ноября, когда в полицию обратилась мать девушки. В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования.
 
В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти.
 

Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Костанае

09.11.2022, 15:55 30361
Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Костанае
Фото: Polisia.kz
Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полицейские ликвидировали две нарколаборатории и изъяли более 20 кг марихуаны.
 

8 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии специального подразделения "Беркут" проведено одновременное задержание пяти жителей города Костаная, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованных комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивались растения конопли", - сообщил начальник ДП области Ерлан Омарбеков.

 
Еще одну плантацию конопли обнаружили у одного из задержанных на балконе многоквартирного дома.
 
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК "Сбыт наркотических средств", подозреваемые арестованы.
 
В департаменте сообщили, что в текущем году из незаконного оборота изъято более 200 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 граммов героина, 18,4 кг гашиша, более 1,6 кг синтетических наркотиков.

 

В МИИР прокомментировали задержание экс вице-министра Токтабаева

09.11.2022, 15:31 29171
В МИИР прокомментировали задержание экс вице-министра Токтабаева
Фото: fox40.com
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержанный вице-министр Тимур Токтабаев не работает в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития с 2019 года, сообщили в ведомстве.
 

Указанное лицо в 2016-2019 годах работал в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Затем, с 5 марта по 17 декабря 2019 года, экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 17 декабря 2019 года, то есть 3 года назад, Токтабаев уволился из МИИР РК по собственному желанию", - отметили в министерстве.

 
В ведомстве добавили, что вопросы касательно предоставления дополнительной информации о задержанном экс-чиновнике, а также проведения досудебного расследования в настоящий момент входят в компетенцию правоохранительных органов.
 
Ранее сообщалось, что Антикор задержал бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева. Его и других чиновников министерства подозревают в том, что они под предлогом разведки без проведения аукциона незаконно передавали предпринимателям за низкую стоимость месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых.
 

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