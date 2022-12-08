В Жетысуской области задержали местного жителя, сделавшего фото с застреленным медведем

Фото: пресс-служба МВД РК

Расследование уголовного дела находится на контроле областного ДП

Талдыкорган. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчину, сфотографировавшегося с застреленным краснокнижным медведем, задержали в Жетысуской области, - Мужчину, сфотографировавшегося с застреленным краснокнижным медведем, задержали в Жетысуской области, сообщает пресс-служба МВД РК.





Фото было сделано в сентябре в горах Ескельдинского района. На снимке запечатлен 41-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен для дачи показаний в районную полицию.





Расследование по факту проводится согласно статье 337, часть 4, пункт 2, УК РК "Незаконная охота, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование".





Расследование уголовного дела находится на контроле областного ДП.