В Жезказгане чиновников подозревают в хищении более 23 млн тенге

Караганда. 9 июля. Kazakhstan Today - Должностные лица ГУ "Отдел строительства города Жезказган" подозреваются в хищении бюджетных средств, сообщает Kazakhstan Today.

Антикоррупционная служба по Жезказганскому региону Карагандинской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Отдел строительства города Жезказган" по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Нурлы жер" в 2019 году.

За фактически не выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры водоснабжения к индивидуальным жилым домам западного жилого района Жезказгана должностные лица оплатили более 23 млн тенге.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

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