В ЗКО предприниматель застрелен в собственном доме

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АКСАЙ. 19 ИЮЛЯ - Тело бизнесмена с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 июля в 22.00 городе Аксае, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в ДП Западно-Казахстанской области, тело владельца магазина было найдено в прихожей его дома на улице Ихсанова. Бизнесмен был убит выстрелом в голову.

Во дворе дома возле калитки был обнаружен и изъят обрез одноствольного гладкоствольного огнестрельного ружья неизвестной марки, сообщает портал "Мой город".

Тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Убийство".