В ЗКО задержали крупного наркоторговца

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УРАЛЬСК. 19 МАЯ - Полицейские задержали подозреваемого 1991 года рождения в начале мая. В ходе обыска у него изъяли 355,28 грамма марихуаны, 635,9 грамма гашиша. В машине задержанного нашли сверток с веществом серо-зеленого цвета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С места ОМП и при производстве обыска также изъяты веб-камера, сотовые телефоны, электронные весы, флеш-карты, модем, два жестких диска, ноутбук, сообщает портал " Мой город ".

В отношении задержанного ведется уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".