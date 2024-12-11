10.12.2024, 11:05 42971
Вербовал в мечетях: в Атырау задержали подозреваемого в пропаганде религиозно-экстремистской идеологии
Подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности экстремистской организации
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау задержали 44-летнего подозреваемого в пропаганде идей запрещенной в Казахстане религиозной организации "Таблиги жамагат", который использовал мечети для вербовки молодых людей, сообщает Polisia.kz.
Задержанный целенаправленно знакомился в мечетях с молодыми верующими и приглашал их к себе домой, где пропагандировал идеологию "Таблиги жамагат" с целью вовлечения в экстремистскую деятельность. При обыске по месту его проживания изъяты запрещенные судом книги и электронные материалы религиозного содержания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности этой экстремистской организации.
В настоящее время расследуется уголовное дело по признакам организации и участия в деятельности религиозной организации, запрещенной решением суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - добавили в полиции.
Ранее религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Туркестанской области.
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11.12.2024, 15:58 191
Глава комитета МСХ осужден за коррупцию
Он получил взятку за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи
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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства получил тюремный срок за коррупцию, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Городской суд Костаная приговорил главу комитета госинспекции в АПК к 3,5 годам лишения свободы.
По данным ведомства чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
Глава компании, давший взятку, получил 3 года лишения свободы.
Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
11.12.2024, 15:08 1171
Расследование убийства Шерзата Полата обещают завершить до конца года
Фото: Polisia.kz
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование уголовного дела об убийстве 16-летнего Шерзата Полата завершат до конца 2024 года, об этом в кулуарах мажилиса сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
По словам Адилова, расследование убийства находится на стадии завершения.
До конца года мы получим все экспертизы и завершим все следственные действия. 11 фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей. Все они будут привлечены. Будет предъявлено окончательное обвинение по согласованию с прокурором, и материалы уголовного дела представим на ознакомление участникам уголовного процесса", - рассказал замглавы МВД.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
11.12.2024, 14:38 2526
Тело девушки в заброшенном здании: полиция закрыла дело
Дело закрыли за отсутствием состава преступления
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция закрыла уголовное дело о гибели девушки, тело которой было обнаружено в заброшенном здании в сентября текущего года в Астане, передает корреспондент агентства.
По девочке было возбуждено дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Все необходимые следственные действия были проведены. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Принято процессуальное решение, согласованное с прокурором, о прекращении досудебного расследования", - сказал замглавы МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса.
Он пояснил, что дело закрыли за отсутствием состава преступления.
Напомним, в сентябре тело девочки-подростка 2010 года рождения нашли в заброшенном здании бывшего детского сада. По предварительным данным, у девушки произошла остановка сердца.
10.12.2024, 19:01 29446
В Алматинской области задержали отца Шерзата Полата
Фото: Depositphotos
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Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 10 декабря, в 15.30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих", - говорится в сообщении.
По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания.
Гражданин Н. был задержан с применением минимально необходимой силы. На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи. Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие", - добавили в полиции.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
10.12.2024, 18:38 29426
Занимались незаконной добычей золота: в Абайской области задержана группа "черных" старателей
Общий ущерб составил более трех млн тенге
Фото: Depositphotos
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Семей. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области задержана группа "черных" старателей, которая занималась незаконной добычей золота, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступной группы, состоящей из четырех мужчин. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около трех килограммов золотосодержащей руды", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что общий ущерб составил более трех млн тенге.
Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере", - добавили в ДП.
Ранее похитителей ферросплавов осудили в ВКО.
10.12.2024, 15:50 35266
В Алматы задержан экс-замглавы управления по борьбе с наркопреступностью
Фото: pexels.com
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Алматы. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан бывший заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города.
О задержании сотрудника департамента полиции города сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Он отметил, что его подозревают в причастности к изготовлению синтетических наркотиков.
В департаменте полиции города прокомментировали, что указанный сотрудник в октябре текущего года был уволен из органов внутренних дел.
Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности", - говорится в сообщении ведомства.
10.12.2024, 14:47 37636
Житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца
Подозреваемый задержан
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Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области мужчина скончался от жестоких побоев, нанесенных ему собственным сыном, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
В Алматинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему отцу, который скончался от полученных травм. Начато расследование", - говорится в сообщении областного ДП.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, на окраине Алматы в сумке обнаружили тело женщины. Полиция разыскивает убийцу.
10.12.2024, 11:51 42066
Задержан находившийся в международном розыске экс-сотрудник Антикора Кожабаев
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан находившийся в международном розыске бывший заместитель руководителя территориального департамента Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту Дауренбек Кожабаев, сообщает пресс-служба Антикора.
30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности он задержан и водворен в следственный изолятор. Расследование продолжается", - проинформировали в агентстве.
Уточняется, что уголовное дело расследуется в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.
Напомним, в январе подозреваемого в коррупции экс-сотрудника Комитета госдоходов экстрадировали из Грузии.
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