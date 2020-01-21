Вооруженный конфликт в Алматинской области: один убит, четверо госпитализированы

Талдыкорган. 20 января. Kazakhstan Today - В поселке Коктал Алматинской области 16 января произошел конфликт между сельчанами с применением огнестрельного оружия, передает Kazakhstan Today.



"Конфликтующие стороны применили холодное и огнестрельное оружие, в результате чего госпитализировали четырех человек, а также недалеко от места происшествия обнаружили тело 27-летнего местного жителя", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.



По данным полиции, активное участие в инциденте приняли около десяти человек. Их личности установлены, трое из них уже арестованы.



"Четверо доставлены в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще трое участников, в отношении которых районным судом санкционирован арест", - уточнили в пресс-службе.



Полиция изъяла два ножа и три гладкоствольных охотничьих ружья, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Обстоятельства и причина конфликта выясняются.



Расследование проводится по статье 99 УК РК (Убийство), статьей 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия), а также статьей 99 с применением статьи 24 УК РК (Покушение на убийство). Расследование принято в производство областного следственного управления и находится на особом контроле руководства департамента.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства