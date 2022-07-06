Вооруженный житель столицы взял в заложницы собственную жену в торговом доме

ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 ИЮЛЯ - 39-летний житель района имени Г. Мусрепова в статусе мессенджера WhatsApp в течение месяца размещал фотоснимки с материалами религиозного содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В отношении сельчанина был собран административный материал и направлен в районный суд, сообщает Polisia.kz

Постановлением районного суда он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 490, часть 1, пуект 3, Кодекса об административных правонарушениях. Ему наложено взыскание в размере 35 месячных расчетных показателей.

За распространение материалов религиозного характера статьей 490 КоАП РК предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 МРП.

С начала года за распространение материалов религиозного характера к административной ответственности привлечено девять североказахстанцев.