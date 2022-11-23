Воспитателя детского сада в Актау уволили за грубое обращение с ребенком

Актау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети была опубликована видеозапись, на которой работник актауского детского сада № 37 "Маншук" грубо обращается с ребенком, после чего полиция начала расследование, а воспитатель была уволена.
Руководитель городского отдела образования Багдат Турганбаева сообщила, что была создана специальная комиссия по выявлению правонарушений в дошкольном учреждении, сообщает портал "Лада".
По итогам проверки воспитатель данного детского сада уволена в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК (Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя). Директору яслей-сада объявлен выговор", - сказала глава отдела.
В отношении воспитателя управление полиции начало досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Ход расследования взят под контроль прокуратуры.