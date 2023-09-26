25.09.2023, 10:48 23106
Возвращенного из Сирии боевика приговорили к шести годам лишения свободы в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Cатпаевским районным судом области Улытау житель региона признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей области Улытау по факту пропаганды терроризма, разжигания религиозной розни и участия в деятельности террористической группы", - проинформировали в пресс-службе.
Следствием установлено, что в 2016 году осужденный вместе с семьей выехал в Сирию, где пребывал в составе ДАИШ*.
В результате принятых мер удалось установить местонахождение боевика за рубежом, а затем с помощью иностранных партнеров задержать его и в июне 2023 года доставить под конвоем КНБ в Казахстан", - добавили в КНБ.
Приговор вступил в законную силу.
*Организация, запрещенная на территории Казахстана.
Напомним, с начала года КНБ РК задержал более 30 человек по подозрению в совершении террористических преступлений.
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25.09.2023, 17:40 13731
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Наурызбайском районе города Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, сообщила правозащитница Дина Тансари.
В фонд НемолчиKZ поступила страшная информация: отчим избил ребенка. Ребенок умер!" - написала правозащитница на своей странице в Сети.
В пресс-службе департаменте полиции города Алматы прокомментировали информацию.
Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый в совершении указанного преступления - гражданин Д., 2004 года рождения, задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход расследования данного уголовного дела взят на особый контроль руководством ДП города Алматы.
Дополнено 25.09.2023, 19.09
По словам уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, за месяц до трагедии отец ребенка писал заявление о жестоком обращении отчима.
Закиева также подтвердила, что виновником может быть 19-летний сожитель мамы ребенка. Сейчас он взят под стражу, дело возбуждено по статье "Убийство".
Ранее пьяный житель СКО угрожал выбросить ребенка из окна.
Отметим, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
25.09.2023, 14:28 17911
Падение школьника в лестничный пролет: заведено уголовное дело
Проводится проверка по факту качества подготовки школы к учебному году
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На руководство столичной школы, где мальчик сильно травмировался, упав в лестничный пролет, заведено уголовное дело, сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
По словам омбудсмена, пострадавший школьник сейчас находится в средней степени тяжести в динамике с улучшением. Ребенок отвечает на вопросы, выполняет инструкции. Когнитивные функции сохранены.
Уголовное дело в отношение руководства школы заведено. Проводится проверка по факту качества подготовки школы к учебному году", - проинформировала Закиева.
Ранее сообщалось, что столичной школе № 14 мальчик сильно пострадал при падении между лестничными пролетами. Отмечается, что в школе не установлены перила. Школьник попал в реанимацию.
25.09.2023, 11:08 22431
Фальшивомонетчика задержали в Мангистауской области
У задержанного изъяли фальшивые деньги в сумме 3850 долларов
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Актау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Фальшивомонетчика, сбывавшего поддельные купюры номиналом 50 долларов США, задержали в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
У задержанного изъяли фальшивые деньги в общей сумме 3850 долларов.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Фальшивомонетчик арестован.
В АФМ предупредили, что за сбыт фальшивых банкнот грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет по статье 231 УК РК "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".
При обнаружении фальшивых купюр граждане могут обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства или в call-центр АФМ РК.
Ранее жители Шымкента были осуждены на пять лет за реализацию поддельных банкнот евро.
Также в Алматы фальшивомонетчики пытались сбыть поддельные 100-долларовые купюры.
25.09.2023, 09:31 24866
Должностные лица подозреваются в причастности к незаконной вырубке леса в "Ертіс орманы"
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконной порубки и хищения леса в особо охраняемой территории резервата "Ертіс орманы", сообщает Polisia.kz.
18 сентября при координации областной прокуратуры проведена широкомасштабная операция по резервату "Ертіс орманы".
Сотрудниками полиции проведено порядка 20 санкционированных обысковых мероприятий, в том числе в Шалдайском и Бескарагайском лесничестве, в самом РГУ "Ертіс орманы", а также по месту жительства ряда руководителей. При обыске помимо документации (накладные, счета-фактуры, блокноты с записями отпуска неучетного леса и другие) изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и иные вещественные доказательства", - проинформировали в департаменте полиции.
В настоящее время начато досудебное расследование по статье 188, часть 2, УК РК.
По предположительным сведениям, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ "Ертіс орманы". Согласно статье 201 УПК иная информация не подлежит разглашению", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области туристы обнаружили незаконную вырубку деревьев в нацпарке.
24.09.2023, 14:10 46386
Операция "Розыск": в Казахстане и за его пределами за два дня задержали более 280 беглых преступников
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За два дня операции "Розыск" на территории Казахстана и за его пределами задержаны 283 преступника, разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Восемь из задержанных подозреваются в совершении убийств, девять - в причинении тяжкого вреда здоровью, трое задержаны за разбойные нападения, пятеро - за грабежи, сообщает Polisia.kz.
В МВД рассказали, что 20 человек задержаны за пределами республики. Из них в России - 10, в Кыргызстане - 4, в Узбекистане - 3, в Армении - 2, и по одному в Молдове и Туркменистане.
134 задержанных разыскивались в странах Содружества: 78 - в России, 31 - в Узбекистане, 18 - в Кыргызстае, 2 - в Таджикистане, и по одному - в Армении, Азербайджане, Беларуси, Молдове и Туркменистане.
Кроме того, установлено 62 без вести пропавших, в том числе 8 несовершеннолетних.
В частности, в Актобе задержан 55-летний гражданин России, разыскиваемый с 1999 года УМВД России по Оренбургской области, за совершение убийства двух жителей Оренбургской области.
В Таразе задержаны два жителя Алматинской области, которые разыскивались за покушение на убийство жителя области 9 июня 2020 года в одном из кафе Караганды.
В Карасайском районе Алматинской области задержан 34-летний гражданин Узбекистана, которого разыскивали с мая за разбойное нападение в Самарканде. Причиненный ущерб составил 40 тысяч долларов США.
Еще одного узбекистанца задержали в Караганде за мошенничество в особо крупном размере.
Преступников также задерживали на территории зарубежных стран.
Например, в турецком городе Секе за разбойное нападение задержали 40-летнего жителя Алматинской области. Его подозревают в убийстве водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию, на трассе Алматы - Конаев в марте прошлого года.
Еще одного казахстанца, которого полиция разыскивала с 2008 года за изнасилование и убийство несовершеннолетней, арестовали в Краснодаре.
В Томске задержан 21-летний житель Павлодарской области, разыскиваемый с августа ДП Павлодарской области за хранение наркотиков в особо крупном размере. В Бишкеке задержан 50-летний гражданин Казахстана, разыскиваемый ДП Жамбылской области за мошенничество", - сообщили в МВД.
По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных преступников в Республику Казахстан.
23.09.2023, 15:00 67166
Жителю Костаная вынесли приговор за пропаганду терроризма в соцсетях
Фото: pexels
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Костанай. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Костаная по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в социальных сетях завершилось приговором к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Cудом района имени Беимбета Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.
Осужденный публиковал в социальных сетях видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций.
В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана. 20 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что жителя Шымкента осудили за пропаганду терроризма.
23.09.2023, 11:09 72701
Студент карагандинского колледжа получил ножевое ранение от ровесника
Инцидент произошел прямо на территории учебного заведения
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Караганда. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Студент колледжа Караганды получил серьезное ножевое ранение прямо во дворе учебного заведения. Нападавший задержан полицией, передает корреспондент агентства.
Задержан 17-летний подозреваемый. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 УК Республики Казахстан. То есть "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция по данной статье: подозреваемому грозит от трех до восьми лет ограничение свободы либо лишение свободы на тот же срок", - рассказал официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров телеканалу КТК.
У 19-летнего студента было повреждено легкое, сразу после происшествия он попал в реанимацию. Сейчас юноша уже в сознании.
По словам очевидцев, у парней - студентов 2-го и 3-го курсов давно были разногласия. Это первый раз, когда конфликт дошел до криминала. Руководство колледжа от комментариев отказалось.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
15 сентября в Алматы произошла очередная массовая драка среди молодежи. По словам автора, распространившегося видео, одному из участников конфликта стреляли в лицо. Участники драки задержаны.
23.09.2023, 10:08 67801
Мошенник выманил 18 млн тенге у детей в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Преступник обманул двоих детей, завладев суммой в размере 18 миллионов тенге, сообщает прокуратура Акмолинской области.
В Кокшетау вынесли приговор в отношении 21-летнего жителя города, который путем обмана завладел крупной денежной суммой матери-одиночки, воспитывающей двоих детей.
Установлено, что гражданин А., действуя в группе лиц, пользуясь отсутствием матери, сообщил малолетним девочкам выдуманную историю о том, что их мать попала в ДТП. Под предлогом решения проблем их матери злоумышленники завладели деньгами потершей, отложенными на приобретение квартиры, в сумме 18 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Суд приговорил гражданина А. к 5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Актобе мошенники выманили 700 тысяч тенге у 10-летней девочки, проинструктировав ребенка, как передать деньги.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?