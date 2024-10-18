17.10.2024, 12:15 25666
Выделенные на установку туалетов 75 млн украли в области Жетісу
Руководитель ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации приговорены к различным срокам лишения свободы
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Чиновник и подрядчик похитили выделенные на строительство туалетов в туристических местах бюджетные средства в Жетысуской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Руководитель отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации похитили 74,7 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах. Прокурорская проверка показала, что объект фактически не функционировал, а выделенные бюджетные средства уже израсходованы", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура Сарканского района начала досудебное расследование и довела дело до суда.
Приговором суда руководитель ЖКХ района и директор подрядной организации приговорены к различным срокам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году Антикор выявил миллиардные хищения в системе образования области Жетiсу.
новости по теме
18.10.2024, 08:36 2176
В Карагандинской области задержаны члены криминальных группировок
Рассказать друзьям
Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства, сообщает Polisia.kz.
15 октября управлением по борьбе с организованной преступностью в городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.
Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Qarmet" и вымогательствам у работников предприятия.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано. Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд. В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению правопорядка в регионах продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
17.10.2024, 16:04 20096
Астанчанин получил 12 лет тюрьмы за подстрекательство к взятке
Также он признан виновным по статье УК РК "Мошенничество"
Рассказать друзьям
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель столицы получил длительный тюремный срок за мошенничество и подстрекательстве к даче взятки высокопоставленным чиновникам, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Житель столицы признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов США якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области.
Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда не вступил в законную силу.
17.10.2024, 12:22 26346
Ущерб более 391 млн тенге: уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд
По результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области направила в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Направлено в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group по пункту 2 части 3 статьи 217 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) по факту незаконных действий на территории Толебийского района в период 2022-2023 годы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц.
Из-за их действий 279 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 391,7 млн тенге. В ходе расследования арестовано имущество подозреваемых, добытое преступным путем", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ЗКО организатора финпирамиды осудили на 7 лет лишения свободы.
17.10.2024, 11:45 27526
Детский омбудсмен рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников девочке в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников на протяжении шести лет 13-летней девочке в Жамбылской области.
Вместе с РУПР работаем по делу 13-летней девочки, подвергавшейся насилию со стороны двоих родных дядей на протяжении шести лет. Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь. В результате выездного заседания комиссии, проведенной заместителем акима области, приняты меры в отношении заместителя акима района, директора. В селе это единственная школа, в опроснике психологу девочка сигнализировала, но необходимая работа проведена не была", - заявила Динара Закиева на своей странице в Сети.
Также детский омбудсмен обратилась в прокуратуру за привлечением к ответственности должностных лиц за халатность.
Ранее в Актобе 14-летняя девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников.
17.10.2024, 11:21 28391
Деятельность двух наркогруппировок пресекли в Жамбылской области
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пресечена деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба регионального департамента Комитета национальной безопасности.
В Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу 3 граждан Казахстана", - говорится в информации.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Данные преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
17.10.2024, 08:48 31731
Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic окончено в Алматы, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.
В АФМ внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан - потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, таких как: Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus", - отметили в АФМ.
В агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
16.10.2024, 21:03 44446
Житель Кызылординской области занимался отловом краснокнижных птиц
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Кызылорда. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Кызылординской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
Мужчину задержали во время оперативных мероприятий сотрудники департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.
Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесенных в Красную книгу Казахстана, с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента.
Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.
16.10.2024, 20:23 44196
Мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД
Мошенники утверждают, что у налогоплательщика заблокирован счет
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - КГД предупреждает о мошенниках, звонящих от имени органов государственных доходов. Мошенники действуют по уже известной схеме - утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо из налоговой или заблокирован счет, сообщает пресс-служба ведомства.
Предлагают забронировать онлайн-очередь на очный прием, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования. Если этот код им продиктовать, они заберут все деньги со счетов налогоплательщика", - предупредили в Комитете госдоходов.
Ранее председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.10.2024, 08:36В Карагандинской области задержаны члены криминальных группировок 18.10.2024, 08:59906В Актюбинской области пожарные предотвратили взрыв 18.10.2024, 09:50196Меры господдержки перспективных экспортоориентированных производств обсудили в правительстве 12.10.2024, 11:10130066В каком регионе РК больше всего курильщков 11.10.2024, 21:12128951Национальный центр рукописей и редких книг представил копию ценной рукописи 11.10.2024, 09:53127116Весной 2025 года запустят прямой рейс между Казахстаном и Австрией 11.10.2024, 12:11124446Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых 12.10.2024, 13:59123671Пятеро детей погибли при пожаре в Житикаре: семья получит новое жилье 26.09.2024, 17:17256126Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43248796Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31234691До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00228916АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36219576Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?