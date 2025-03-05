Выделенные на замену уличного освещения миллионы бюджетных средств похитили в ВКО  

В трех найдены оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий

Рассказать друзьям

Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел продолжается работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает - Министерством внутренних дел продолжается работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Polisia.kz





Полицейские обнаружили четыре схрона с оружием на территории нескольких областей, в трех из которых найдены оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий.





Polisia.kz





Близ Жаркента в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87 (похищенное во время январских событий).





В Жамбылской области на окраине села Бірлесу также найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli (похищенное во время январских событий), двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона.





Кроме того, рядом с Жанатасом выявлен схрон с двуствольным гладкоствольным ружьем, газовым пистолетом и тремя патронами.





В Алматинской области в одном из поселков в канаве обнаружены два охотничьих ружья разных калибров (одно из которых похищено во время январских событий), светошумовая граната, магазин от АК-74, семь патронов и черная тактическая маска.





Polisia.kz





В отношении оружия и боеприпасов, на которых стерты номера, проводятся дополнительные проверки.





За последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято 8119 единиц различного оружия, 845 гранат, более 114 тысяч боеприпасов. Также обнаружено 738 схронов с оружием.





Polisia.kz





Ранее в МВД уже сообщали , какое количество похищенного в ходе январских событий оружия удалось найти.



