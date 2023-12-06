Непогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутовНепогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутов
05.12.2023, 12:44 18311
Вымогали деньги шантажом и насилием: троих злоумышленников задержали в Кызылорде
Подозреваемым от 18 лет до 21 года
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Кызылорда. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Троих вымогателей из Шымкента задержала полиция Кызылорды.
2 декабря на канал "102" УП Кызылорды обратился 21-летний парень, который сообщил, что его избили незнакомые и потребовали деньги, угрожая распространить унижающие его честь видеозаписи и фотографии. Потерпевший оформил в кредит 250 тысяч тенге и передал деньги злоумышленникам", - сообщает Polisia.kz.
По подозрению в вымогательстве были задержаны трое жителей Шымкента в возрасте от 18 лет до 21 года.
Позже установлено, что подозреваемые потратили полученные деньги на свои нужды.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Ранее группу вымогателей задержали в Павлодарской области. У подозреваемых изъято оружие, кастеты, биты, ножи и граната.
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05.12.2023, 19:55 12896
Антикор задержал руководителя станции скорой медицинской помощи Астаны
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба задержала директора ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" в Астане.
В Антикоре подчеркнули, что иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
По информации официального сайта ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата Астаны, директором учреждения является Мурат Оразбаев.
05.12.2023, 12:22 18851
Махинации с квартирами: чиновники выдавали жилье вне очереди в Акмолинской области
В очереди на жилье стоят более 23 тысяч лиц
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области во время проверки на предмет соблюдения жилищного законодательства сотрудниками местных акиматов выявила 23 факта незаконного предоставления жилья, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Всего в области в очереди на жилье стоят более 23 тысяч лиц. При этом акиматы за последние три года распределили всего около 900 квартир.
К примеру, в Кокшетау жилье было предоставлено бывшему работнику бюджетной организации, который за 2 года до этого был осужден за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в виде лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.
Также установлены два факта незаконной приватизации жилья.
Например, в одном из райцентров гражданин за полгода до приватизации продал имевшуюся у него другую квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству.
Кроме того, выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 млн тенге, предоставления жилья якобы малоимущим гражданам без проверки их доходов.
В настоящее время приняты меры, направленные на возврат незаконно выданных квартир, которые будут перераспределены среди лиц, действительно нуждающихся в жилье", - подчеркнули в прокуратуре.
Ранее МИИР выявило в списке очередников на квартиры около 15 тысяч умерших граждан. При этом свыше 96 тысяч очередников имели собственное жилье в последние 5 лет, а еще 232 тысячи потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, подлежат снятию с очереди.
04.12.2023, 17:14 42241
В Алматы супругов-журналистов Северных приговорили к лишению свободы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил Владимира и Наргиз Северных к семи и восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал В. виновным в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы (...) Н. признана виновной в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору неоднократно в особо крупном размере, и ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы (...) Исполнение наказание отсрочено на пять лет", - проинформировали в пресс-службе.
Судом установлено, что "подсудимый В. с целью совершения вымогательства неоднократно публиковал материалы негативного характера о деятельности ТОО "Б".
В апреле текущего года в одном из ресторанов Алматы В. и Н. в завуалированной форме потребовали от Ф. 15 млн тенге за прекращение публикации негативных материалов в отношении деятельности ТОО "Б", - добавили в пресс-службе.
Сами подсудимые вину не признали и просили их оправдать.
Напомним, в апреле журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца. Его супругу Наргиз Северную поместили под домашний арест. Журналистов подозревали в вымогательстве денег у руководителя одного из ТОО города.
04.12.2023, 15:38 44121
Военнослужащий застрелил сослуживца на погранзаставе в Актюбинской области
Фото: Кадр из видео Минобороны
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Актобе. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На погранзаставе в Актюбинской области военнослужащий убил сослуживца, выстрелив из огнестрельного оружия, сообщили в Главной военной прокуратуре Казахстана.
Военнослужащий по контракту в результате словесной перепалки из закрепленного оружия произвел выстрел в сослуживца (тоже военнослужащий по контракту), от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что досудебное расследование проводится по статье УК РК "Убийство". Подозреваемый военнослужащий задержан, решается вопрос избрания меры пресечения.
Напомним, в Петропавловске военнослужащий Нацгвардии был смертельно ранен сослуживцем.
04.12.2023, 15:09 45336
В Алматинской области трех судей подозревают в коррупции
Фото: Depositphotos
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Конаев. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Как рассказали в Антикоре, в получении взятки в значительном размере подозревается судья Талгарского райсуда Алматинской области.
Он через судебного пристава получил денежное вознаграждение за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, досудебное расследование начато в отношении председателя суда города Конаева, который подозревается в получении обманным путем денежных средств в крупном размере под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении по делу.
Также на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность.
Напомним, председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области отстранили от должности за слишком мягкий приговор преступнику, который, оставшись на свободе, в дальнейшем изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
03.12.2023, 18:08 71211
Подозреваемых в вымогательстве задержали в Уральске
Им грозит до 7 лет лишения свободы
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Уральск. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО задержан житель Уральска, 1984 года рождения, который под угрозой применения насилия вымогал 2 млн тенге у горожанина, 1992 года рождения.
Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС", - сообщает Polisia.kz.
Также сотрудниками УБОП ДП ЗКО по подозрению в совершении вымогательства задержаны трое жителей ЗКО, 2004 и 2003 годов рождения, которые, угрожая физической расправой, вымогали 250 тысяч тенге у жителя Теректинского района. Задержанные водворены в ИВС.
По двум фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство". Им грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
02.12.2023, 09:34 117331
"Черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Степногорск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Группу "черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске.
Как сообщает Polisia.kz, преступная группа состояла из работников золотодобывающего предприятия, которыми руководил мастер технологического участка.
Подозреваемые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Для реализации своих преступных намерений злоумышленники использовали слепые зоны, которые не охватываются системой видеонаблюдения, после чего похищенное пытались вынести в рабочей одежде. У задержанных изъято порядка 7 кг концентрата, содержащего 4,5 кг чистого золота, что в денежном эквиваленте составляется более 130 млн тенге", - рассказали в полиции.
Члены преступной группы арестованы и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование проводится по факту кражи, совершенной в особо крупном размере.
На этой неделе сотрудники АФМ изъяли у "черных" старателей более килограмма золотых слитков на сумму свыше более 35 млн тенге.
Напомним, в минувшем году несколько групп "черных" старателей задержали в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях.
После гибели нескольких старателей на руднике Бестобе сотрудники компании "Алтыналмас" не раз предупреждали, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.
02.12.2023, 09:11 109651
Нарколаборатория на дому: полиция изъяла 55 кг мефедрона в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков, на месте изъято 55 кг мефедрона.
Задержаны двое жителей Алматы, которые на территории частного дома организовали нарколабораторию. При обыске помещений изъято 3 тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы) и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон", - сообщает Polisia.kz.
Также в Семее задержаны четыре жителя Алматы, которые организовали интернет-магазин по реализации наркотиков на территории Алматы, Алматинской области и области Абай.
Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки", - говорится в сообщении полиции.
По итогам проведенной операции деятельность интернет-магазина прекращена, подозреваемые задержаны в уголовно-процессуальном порядке.
Кроме того, в Жамбылской области задержана 63-летняя жительница Тараза, которая на протяжении длительного времени занималась крупными поставками и реализацией героина в городе.
Всего за 10 дней республиканской операции "Правопорядок" из незаконного оборота в стране изъято 337 кг различных наркотических средств, в том числе 87 кг синтетических наркотиков и более 7 тысяч таблеток трамадола.
Ранее крупную нарколабораторию ликвидировали в Жамбылском районе Алматинской области. Задержаны организаторы и закладчик.
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