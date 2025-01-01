31.12.2024, 20:27 9001

Ювелирные изделия на 10 млн тенге украли в Кокшетау

По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело
Ювелирные изделия на 10 млн тенге украли в Кокшетау
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В предновогоднюю ночь полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на 10 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Полицейские задержали воров-гастролеров по горячим следам. Кража была совершена в предновогоднюю ночь около 04.30 в одном из торговых домов в Кокшетау. Злоумышленники проникли в помещение через окно и похитили из бутика ювелирные изделия.

При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские установили хронологию преступления. Оперативники отследили подозрительную автомашину, которая находилась на месте происшествия, а затем выехала за пределы Кокшетау в направлении Астаны.

На автодороге Астана - Петропавловск в 09.27 авто было задержано. В салоне находились водитель и двое пассажиров. При обыске полицейские изъяли похищенные ювелирные украшения.

По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее была задержана преступная группа иностранцев, совершившая дерзкую кражу из ломбарда в Астане.
 
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Теги:КражаЗадержаниеУкрашения

новости по теме

31.12.2024, 13:43 21096

Похитившего у ТОО почти миллиард тенге казахстанца задержали в Дубае

Решается вопрос о его экстрадиции
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Дубае по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск за присвоение чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.

В 2022 году подозреваемый в группе лиц совершил хищение 947 миллионов тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании", - рассказали в полиции.


В настоящее время мужчина содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
 
30.12.2024, 20:00 40461

В аэропорту Алматы задержали находящегося в международном розыске иностранца

Мужчину Интерпол разыскивал за хищение денег
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Находящегося в международном розыске иностранца задержали в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба МВД РК.

В Международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранец, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Узбекистана за хищение денег путем присвоения и изготовления поддельных документов.

Мужчина с января 2022 года по апрель 2023 года путем подделки документов похитил 162 млн узбекских сум.

Ранее сообщалось, что в Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление беглеца.
 
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Теги:ЗадержаниерозыскПреступник
30.12.2024, 15:09 46171

Оборудование телефонных мошенников изъято полицией в Алматы  

Задержан 22-летний администратор мошеннической мини-АТС
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На одной из съемных квартир в Алматы полиция выявила деятельность телефонных мошенников.


В съемном жилище сотрудниками "Киберпол" был обнаружен GSM-шлюз на 36 слотов, внутри которых размещены 63 sim-карты различных сотовых операторов. В ходе спецоперации задержан 22-летний мужчина, выполнявший функции администратора мини-АТС, сообщает Polisia.kz.

По факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый взят под стражу. Оперативные мероприятия по установлению других фигурантов продолжаются.

Напомним, в 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20  млрд тенге.
 
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Теги:оборудованиемошенники
30.12.2024, 10:08 52651

Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве

Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Петропавловск. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался. Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.


За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
 
27.12.2024, 18:56 129576

Мертвые души и хищение 11 млн тенге: в Жетысуской области осудили директора яслей-сада по делу о мошенничестве

Директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей
Мертвые души и хищение 11 млн тенге: в Жетысуской области осудили директора яслей-сада по делу о мошенничестве
Фото: pexels.com
Талдыкорган. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области директора яслей-сада осудили на три года и шесть месяцев ограничения свободы по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге (...) Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в пресс-службе.


Уточняется, что директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад.

Ранее председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
 
27.12.2024, 16:11 135471

При реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области украли 296 млн тенге

Замруководителя Жамбылского филиала "КазАвтоЖол", генподрядчик и эксперт технадзора приговорены к тюремному заключению
При реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области украли 296 млн тенге
Фото: Depositphotos
Тараз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" Даурен Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.

Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе", - рассказали в Антикоре.


Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.

Замглавы филиала "КазАвтоЖол" и глава подрядной организации получили по 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно.

Эксперт технадзора приговорен к семи годам колонии с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, начало расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева началось в январе текущего года.
 
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Теги:хищениеКазАвтоЖол
27.12.2024, 15:10 136966

Более 20 Telegram-каналов по продаже наркотиков заблокированы в Алматы

Участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков"
Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы заблокировали 22 Telegram-канала по рекламе и продаже наркотиков, сообщает городская прокуратура.

Прокуратура города Алматы пресекла деятельность 22 Telegram-каналов, где осуществлялась реклама и продажа наркотических и психотропных веществ. Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков", - рассказали в надзорном органе.


Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района о блокировке указанных интернет-ресурсов, и их деятельность прекращена.

Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения наркотиков и иных противоправных действиях.

Напомним, более тысячи наркокурьеров могут выйти по УДО в Казахстане. Депутаты сената приняли законодательные поправки, смягчающие наказание для "закладчиков".

 
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Теги:TelegramНаркотикиреклама
26.12.2024, 17:10 167176

В Актюбинской области учителя истории и зубного техника осудили на 19 лет по делу об изготовлении наркотиков и убийстве

Приговор суда еще не вступил в законную силу
Актобе. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области осуждены на 19 лет лишения свободы учитель истории и зубной техник по делу об изготовлении наркотиков и убийстве, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет", - проинформировали в суде.


Кроме того, с осужденных суд взыскал в пользу потерпевших по 10 миллионов тенге с каждого в качестве компенсации морального вреда. Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Согласно предъявленному обвинению, учитель истории Ж. и зубной техник С. в группе лиц по предварительному сговору незаконно изготовили, хранили в целях сбыта психотропные вещества в особо крупном размере. Также Ж. организовал и руководил совершением убийства, то есть противоправное умышленное причинение смерти Т., совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. С. совершил убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти Т., совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление", - добавили в суде.


Ранее сообщалось, что житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца
 
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Теги:СудПриговорУбийствоАктобе

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