За изготовление и сбыт огнестрельного оружия задержаны два жителя Жанаозена

Актау. 10 августа. Kazakhstan Today - 7 августа 2020 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по фактам незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия задержаны 2 жителя города Жанаозена Мангистауской области, приверженцы деструктивного религиозного течения, передает Kazakhstan Today.

В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе два автомата, три пистолета, приспособление для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы", - сообщает пресс-служба КНБ РК.

В ведомстве рассказали, что 9 августа судом санкционирован арест подозреваемых лиц.

Следствием проверяется причастность фигурантов к преступлениям экстремистского характера и выясняются иные обстоятельства дела.

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