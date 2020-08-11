За изготовление и сбыт огнестрельного оружия задержаны два жителя Жанаозена

В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе два автомата, три пистолета, приспособление для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы", - сообщает пресс-служба КНБ РК.
В ведомстве рассказали, что 9 августа судом санкционирован арест подозреваемых лиц.
Следствием проверяется причастность фигурантов к преступлениям экстремистского характера и выясняются иные обстоятельства дела.
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