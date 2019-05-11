Задержан подозреваемый в убийстве собственного брата в Алматы

Талдыкорган. 10 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области раскрыли убийство, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции области, 4 апреля в Уйгурском районе, в русле реки Шарын, один из местных рыбаков обнаружил тело мужчины. По заключению экспертов, смерть мужчины наступила в результате нанесения нескольких ножевых ранений, в связи с чем полицейские возбудили по факту уголовное расследование.

К расследованию были подключены не только сотрудники районной полиции, но и оперативники областного департамента. В течение месяца удалось установить личность потерпевшего, оказавшегося 48-летним жителем города Алматы. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал один из близких родственников потерпевшего. Подозреваемый в совершении убийства был вчера задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Выяснилось, что убийство потерпевшего совершено 15 декабря 2018 года его младшим братом в одном из частных домов Алматы. Тело потерпевшего тайком вывезли за 150 километров на автомашине в Уйгурский район, где утопили в реке Шарын.

Досудебное расследование по факту убийства продолжается пока в производстве полиции региона. Но материалы досудебного расследования, возможно, передадут полицейским Алматы, то есть по месту совершения преступления", - пояснили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства