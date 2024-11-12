11.11.2024, 11:28 38861
Информацию о задержании военного командира с крупной партией наркотиков прокомментировали в ДП Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию о задержании командира дивизиона Вооруженных сил Сарыозекского военного гарнизона на трассе с крупной партией наркотиков прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
На автодороге Балхаш - Сарышаган в ходе патрулирования батальоном патрульной полиции остановлена автомашина Geely Coolray, управляемая 31-летним гражданином. Причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения. В процессе осмотра автомобиля в багажном отделении обнаружено 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 кг. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая подтвердила подозрения в наличии запрещенного вещества", - проинформировали в пресс-службе департамента.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания", - добавили в полиции.
Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием в Министерство обороны РК.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании командира дивизиона Вооруженных сил из Сарыозекского военного гарнизона майора с крупной партией наркотиков в Казахстане.
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12.11.2024, 12:31 5921
Пять религиозных экстремистов задержали в разных областях Казахстана
Фото: КНБ РК
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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пять граждан Казахстана задержаны в Алматы, Алматинской и Улытауской областях по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности, сообщает Комитет национальной безопасности РК.
Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применена мера пресечения в виде "подписки о невыезде". В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства", - сообщили в комитете.
Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации.
Проводится досудебное расследование по статье 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".
12.11.2024, 11:19 7056
В Алматы капитан полиции получил ножевое ранение
Подозреваемый задержан
Фото: ugrapro
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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе города Алматы капитан полиции получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства преступления устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в Сети появилась информация о том, что ночью возле одного из кафе в Алатауском районе произошла драка, в результате чего, капитан полиции получил ножевое ранение.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
11.11.2024, 18:15 30516
Стену в филиале банка взломали в Павлодаре
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Стену в филиале одного из банком в городе Павлодаре взломали неизвестные, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В полицию поступил вызов о том, что обнаружен взлом стены в филиале одного из банков. На место выехали руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по факту кражи начато досудебное расследование.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту", - добавили в ДП.
Напомним, в прошлом году крупную кражу в ювелирном магазине Степногорска раскрыли полицейские. Тогда воры проникли в здание через подкоп. Их добычей стал весь товар на прилавках с драгоценностями.
10.11.2024, 17:08 60061
Промышлявшую хищением медного кабеля ОПГ задержали в Астане
Фото: instagram/police__astana
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Преступную группу из трех человек, занимавшуюся кражей медного кабеля, задержала полиция в Астане.
В основном злоумышленники совершали хищение в ночное время, проникая в подземные колодцы через канализационные люки и похищая медные кабели. К хищению имущества они готовились тщательно, у каждого из них был свой алгоритм действий. В ходе обыска по месту сбыта похищенного сотрудниками полиции были обнаружены 7 мешков очищенной медной кабельной продукции и 3 радиостанции. Также у скупщика изъяты электронные и механические весы и медная кабельная продукция", - сообщили в департаменте полиции столицы.
Все участники дали признательные показания, подтвердив свою причастность к пяти эпизодам кражи кабеля, в том числе хищению медных шин из трансформаторной подстанции.
В настоящее время они водворены в ИВС, по данному факту проводится досудебное расследование.
10.11.2024, 15:52 62141
Подполковника полиции осудили за взяточничество в Акмолинской области
Сотрудника правоохранительных органов лишили свободы на 3,5 года
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Акмолинской области приговорил сотрудника правоохранительных органов к 3,5 года лишения свободы за коррупцию.
На оглашении приговора присутствовали сотрудники полиции и прокуратуры района, также в онлайн-режиме приняли участие сотрудники департамента, где служил подсудимый.
Суд установил, что бывший руководитель департамента Д. получил от А. взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже вновь потребовал у А. 1 млн тенге, пригрозив, что в случае отказа он будет взят под стражу.
После получения суммы Д. был задержан сотрудниками КНБ. Его вина доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями проведенных экспертиз и другими материалами дела.
Приговором суда Д. лишен свободы на 3 года 6 месяцев с лишением звания и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Взятку в сумме 2,5 млн тенге взыскали с осужденного как незаконно приобретенное имущество в доход государства", - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
09.11.2024, 12:35 95091
В Жамбылской области задержан подозреваемый в двойном убийстве
По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело
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Тараз. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали подозреваемого в убийстве двух женщин, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
По результатам оперативно-следственных мероприятий полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело", - проинформировали в ДП.
Ранее в СМИ распространилась информация, что вечером 7 ноября в арендованной квартире в центре Тараза обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.
В полиции уточнили, что владелец съемного жилья ранее привлечена к административной ответственности за допущение проживания физических лиц без регистрации. При этом жалоб от соседей на эту квартиру в полицию не поступало.
09.11.2024, 11:55 96061
Подозреваемый в растрате 57 млн тенге экстрадирован из Швеции
Фото: Кадр из видео
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой и Интерполом Министерства внутренних дел Республики Казахстан экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за растрату чужого имущества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Он подозревается в том, что в 2015-2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату вверенных ему денежных средств на сумму около 57 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
В феврале этого года подозреваемого задержали на территории Швеции. По запросу Генпрокуратуры РК он экстрадирован в Казахстан, в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
Ранее Генпрокуратура экстрадировала из Кыргызстана подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 75 млн тенге.
08.11.2024, 16:16 119216
На ударившего ребенка воспитателя завели уголовное дело в Семее
Дети пожаловались, что их бьют за незнание букв и прочей программы
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Семей. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении воспитателя детского сада, ударившего ребенка, заведено уголовное дело в Семее.
Воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. Родители обратились в администрацию детсада с требованием предоставить записи с камер видеонаблюдения, а затем обратились в полицию, сообщает телеканал SEMEI TV.
Воспитатель детского учреждения отстранена от работы. Ей и заведующей объявлен строгий выговор.
В прокуратуре Семея сообщили, что на основании заявления родителей возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Назначены соответствующие экспертизы.
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