Задержаны несколько сотрудников таможенного поста "Нур жолы"

Талдыкорган. 11 августа. Kazakhstan Today - Несколько сотрудников таможенного поста "Нур жолы" в Алматинской области задержаны по подозрению в коррупции, передает Kazakhstan Today.

10 августа, в Алматинской области произошло массовое задержание сотрудников органов государственных доходов таможенного поста "Нур- жолы", а также ветеринарного и фитосанитарного контроля, сообщает Главная транспортная прокуратура.

Задержанные подозреваются в получении взяток на системной основе за беспрепятственный пропуск лиц через государственную границу.

По информации ведомства, проводится следствие. Ход расследования дела находится на контроле Главной транспортной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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