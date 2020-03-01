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Задержаны организаторы финансовой пирамиды

29.02.2020, 15:34 9046
Нур-Султан. 29 февраля. Kazakhstan Today - Полиция задержала организаторов финансовой пирамиды, учредителей компаний "Гарант-24" и ТОО "Выгодный заём", передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Polisia.kz, казахстанские оперативники установили путь передвижения руководителя ТОО "Гарант-24" Аслана Мурзабекова.
 

В частности, 21 января он выехал из Актобе в Оренбург, далее вылетел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны Мурзабеков был задержан молдавскими полицейскими", - говорится в сообщении. 

 
В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан, соответствующие материалы будут направлены в компетентные органы Молдовы. 
 
Кроме того, вчера на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО "Выгодный заём" Жанболат Есиркепов. 
 

На сегодняшний день по делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще 9 руководителей ломбардов продолжается", - отметили в полиции. 

 
Напомним, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и "Выгодный заём" по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела.
 

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