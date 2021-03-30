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Задержаны организаторы оптовых поставок наркотиков в Нур-Султан и Костанайскую область

29.03.2021 19495
КОСТАНАЙ. 29 МАРТА - В Костанайской области пресекли крупный канал поставки наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
22 марта в разных регионах страны костанайскими полицейскими задержаны участники преступной группировки, занимавшейся организацией поставок и сбытом оптовых партий гашиша и марихуаны из южных регионов Казахстана в Костанайскую область и столицу, сообщили в пресс-службе МВД РК.
 

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области установлен главный фигурант - 51-летний житель Денисовского района. Мужчина в январе 2021 года организовал устойчивую преступную группу, состоящую из 8 человек, где у каждого была своя роль. Для сбыта наркотиков он привлек пять местных жителей. В роли поставщика оптовых партий наркотиков выступал 67-летний житель Шуйского района Жамбылской области, в роли курьера - житель Нур-Султана. Во время транспортировки очередной партии наркотиков у курьера изъят пакет с гашишем весом более 5 килограммов. У организатора по месту жительства обнаружено 26 прессованных таблеток гашиша, а также денежные средства и банковские карты", - сообщили в МВД.

 
Общий вес наркотических средств, изъятых у участников, составил более 10 килограммов гашиша и марихуаны.
 
Семь полицейских групп проводили задержание одновременно в Костанайской, Жамбылской областях и в столице. В настоящее время все подозреваемые арестованы. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.
 

С начала года сотрудниками полиции выявлено свыше 130 преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков составил более 17 килограммов", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Асылбек Альмагамбетов.

 

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