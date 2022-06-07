Замакима Экибастуза осужден за взятку

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ЭКИБАСТУЗ. 6 ИЮНЯ - 6 июня Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных - заместителя руководителя отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же отдела К. Тусупбекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Они обвинялись в систематическом получении взяток от предпринимателей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство, сообщает Антикор.

Суд назначил Бауржану Ахметову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Тусупбеков и Садыков приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы соответственно.

Вопрос ответственности акима Экибастуза Кантарбаева А.А., как непосредственного руководителя, в соответствии с пунктом 2 статьи 60 закона "О государственной службе" будет рассмотрен после вступления обвинительного приговора в законную силу.