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Замакима Экибастуза осужден за взятку

06.06.2022, 20:47 9831
Замакима Экибастуза осужден за взятку
Фото: Depositphotos
ЭКИБАСТУЗ. 6 ИЮНЯ - 6 июня Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных - заместителя руководителя отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же отдела К. Тусупбекова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Они обвинялись в систематическом получении взяток от предпринимателей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство, сообщает Антикор.
 
Суд назначил Бауржану Ахметову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Тусупбеков и Садыков приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы соответственно.
 
Вопрос ответственности акима Экибастуза Кантарбаева А.А., как непосредственного руководителя, в соответствии с пунктом 2 статьи 60 закона "О государственной службе" будет рассмотрен после вступления обвинительного приговора в законную силу.
 

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Антикор провел спецоперацию по изобличению группы мошенников, вымогавших $1 млн

07.06.2022, 13:33 381
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые представляясь сотрудниками правоохранительных органов, требовали у руководства охранной фирмы $1 миллион за нераспространение компрометирующих материалов о нарушениях в их финансовой деятельности и общее покровительство. Об этом сообщили в пресс-службе Антикора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Противоправные деяния группы мошенников своевременно пресечены путем задержания с поличным при получении ими от представителя фирмы $600 тысяч. С санкции суда в отношении организатора преступления применена мера пресечения в виде "содержания под стражей", - проинформировали в Антикоре.

 
Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений.
 
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
 

Дело ОПГ мошенников направлено в суд Шымкента

07.06.2022, 11:13 3096
Дело ОПГ мошенников направлено в суд Шымкента
Фото: polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 7 ИЮНЯ - Уголовное дело в отношении организованной преступной группы мошенников направили в суд полицейские Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организатором ОПГ выступил бывший работник одного из автоломбардов города. К аферам он привлек 8 своих знакомых, с которыми также познакомился в годы работы в ломбарде. 
 
Как сообщили в полиции, у каждого члена группировки была своя определенная роль. Один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов. Так, мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды 5 иномарок, таких как Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200.
 
Для взятой на время автомашины злоумышленники создавали поддельные документы. "Новых владельцев" мошенники находили на улице. Ими в основном являлись лица без определенного места жительства. 
 
Заложив машины с поддельными документами в автоломбарды с правом вождения, аферисты возвращали авто владельцам, которые ни о чем и не догадывались. Спустя время, работники автоломбардов, которые не смогли найти и выйти на связь с заемщиками, решили обратиться о мошенничестве в полицию, информирует Polisia.kz.
 
Общая сумма нанесенного  ущерба составила почти 40 млн тенге.
 
Для выявления преступников следователи проверили документы и с помощью экспертизы установили, что они поддельные. Далее полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ломбардах и в ближайших к ним местах, опросили всевозможных свидетелей.
 
В результате полицейские вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. Через него оперативникам удалось задержать и других членов преступной группы на территории города.
 
Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям: 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", 190 УК РК "Мошенничество", 385 УК РК "Подделка документов", 386 УК РК "Подделка идентификационного номера транспортного средства". Все девять членов ОПГ в настоящее время находятся под стражей. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.
 

Должностные лица управления занятости Костанайской области подозреваются в торговле людьми

07.06.2022, 09:37 4701
КОСТАНАЙ. 7 ИЮНЯ - Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата области" по факту торговли людьми, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Должностные лица подозреваются в передаче недееспособной гражданки, которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур-Султане.
 

Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования", - рассказали в антикоррупционной службе.

 
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
 

Продлен срок ареста Карима Масимова

07.06.2022, 09:12 5186
Продлен срок ареста Карима Масимова
Фото: www.inform.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Срок содержания под стражей бывшего главы КНБ Карима Масимова продлен до 6 июля. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя КНБ, начальника службы специального назначения "А" Ануара Садыкулова также продлен до 6 июля. Срок ареста заместителя председателя КНБ Даулета Ергожина продлен до 13 июля.
 
Как сообщалось ранее, дело расследуется по пяти статьям Уголовного кодекса. В их числе получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена.
 
Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "совершенно секретно". 
 
8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и заместитель председателя Даулет Ергожин.
 

В Таразе задержали 19-летнего лжеполицейского

06.06.2022, 19:53 11866
ТАРАЗ. 6 ИЮНЯ - 30 мая при патрулировании территории парка имени Турара Рыскулова сотрудниками 1-го отдела управления полиции Тараза был замечен подозрительный молодой человек в полицейской форме, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Парень гулял по парку, но при виде других сотрудников растерялся. Так, при проверке стражами порядка установлено, что лжеполицейскому 19 лет и является он жителем Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
 
Задержанный был осужден за аналогичное преступление в апреле 2022 года в Шымкенте. Тогда молодой человек надел форму ДЧС. С какой целью он пошел на этот шаг, выясняет следствие. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 390, часть 1, УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо ареста на срок до двадцати суток.
 

Дикому Арману продлили срок ареста

06.06.2022, 16:38 11806
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили срок ареста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением следственного суда Алматы 3 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о продлении срока ареста. Арест продлен до 7 августа", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

 
Как сообщалось ранее, он проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. 
 
7 февраля 2022 года стало известно, что Дикий Арман задержан полицией за похищение 24 мирных граждан. 
 

Наркотиков на 2,3 млрд тенге изъято за 2 месяца в Казахстане

06.06.2022, 13:19 13496
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Более 30 антинаркотических операций, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами Кыргызстана и Узбекистана, провел Комитет национальной безопасности РК в апреле и мае текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ликвидировано 9 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 8 крупных подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков", - сообщается на сайте ведомства. 

 
В ходе спецопераций задержано 15 участников наркогруппировок. 
 

Из незаконного оборота изъято 223 килограмма наркотиков, в числе которых: 90 килограммов синтетических наркотиков (эквивалентных 270 тысячам разовых доз), 85,2 килограмма марихуаны, 14 килограммов опия, 4 килограмма гашиша. Кроме того, выведено из оборота 800 таблеток экстази, 500 кустов голландской марихуаны и 4 тонны химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ", - проинформировали в КНБ. 

 
Общая сумма изъятых за 2 месяца наркотиков на черном рынке оценивается в более 2,3 млрд тенге.
 
Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.
 
 

Бухгалтеры районной больницы в Кызылординской области похитили более 14 млн тенге

06.06.2022, 12:14 14826
Бухгалтеры районной больницы в Кызылординской области похитили более 14 млн тенге
КЫЗЫЛОРДА. 6 ИЮНЯ - Бухгалтеры Жанакорганской районной больницы с 2015 года по 2019 год похитила 14 миллионов тенге, оформляя фиктивные командировочные, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Агентства по финансовому мониторингу, главный бухгалтер районной больницы в течение пяти лет оформляла фиктивные командировочные документы. Она находила лиц, на карточки которых перечисляла, затем снимала эти суммы.
 
К делу приобщены материалы аудиторских проверок и экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге. 
 

Бывшие работники районной больницы М. Сатыбалдиева и З. Шомантаева приговорены к 7 годам лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов, на 2 года. Третье причастное лицо - М. Бурисбаев приговорен к 2 годам ограничения свободы", - добавили в пресс-службе.

 

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