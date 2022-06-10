Замруководителя Павлодарской колонии приговорен к 3,5 года тюрьмы за мошенничество

ПАВЛОДАР. 9 ИЮНЯ - Заместителя начальника учреждения уголовно-исправительной системы обвиняли в неоднократных фактах мошенничества, при которых он использовал свое служебное положение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе городского суда № 2, за 400 тысяч тенге замруководителя обещал осужденному послабить режим отбывания наказания и положительно решить вопрос об условно-досрочном освобождении либо заменить наказание на более мягкий вид наказания, информирует издание pavlodarnews.kz

Прокурор просил назначить обвиняемому четыре года заключения, а потерпевший - не лишать его свободы. Подсудимый вину признал полностью и просил не отправлять его за колючую проволоку.

За содеянное по закону грозил штраф или лишение свободы. Обвиняемый ранее не судим, полностью признал вину, раскаялся, деньги потерпевшему возместил. Он воспитывает троих детей.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил бывшего сотрудника колонии к заключению на 3,5 года. Также его лишили специального звания "подполковник юстиции" и пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.