Занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур преступная группа причинила государству ущерб на сумму 537 млн тенге

Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - Сотрудниками ДЭР по Карагандинской области изобличена деятельность ОПГ, занимавшаяся в период 2017-2020 года незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды, передает Kazakhstan Today.

В ходе следственных действий установлено, что преступная группа из 7 человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина РК.

27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.





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