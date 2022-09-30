Производителей мефедрона задержали в Алматы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержали семейную пару, которая занималась производством мефедрона в съемном доме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Преступное производство развернулось в одном из домов в Илийском районе Алматинской области. Задержаны супруги - 36-летний гражданин Ж. и 29-летняя гражданка Ж. В их съемном жилище обнаружено свыше 2 кг порошкообразного вещества, стеклянная колба с 7 литрами жидкости, около 40 литров химических веществ в канистрах, порошкообразные химические вещества, порядка 7 кг, кусты с растениями и инвентарь, использованный наркодельцами при изготовлении синтетического наркотика - мефедрона", - сообщает Polisia.kz.
Инструкции по изготовлению супруги получали через интернет, а сырье - через закладки.
По словам задержанных, "работодатель" обещал им за каждый килограмм синтетического наркотика вознаграждение в размере 1 миллиона тенге", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело расследует управление полиции Илийского района Алматинской области.