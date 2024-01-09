Завершено расследование по делу Куандыка Бишимбаева
Фото: primeminister.kz
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Жанна Уразбахова (Мухамади) заявила о завершении расследования по делу Куандыка Бишимбаева.
В конце прошлой недели, нас уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой. В настоящий момент, нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела, в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела", - написала адвокат в своем аккаунте в Instagram.
Она добавила, что в настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, нельзя раскрывать подробности самого убийства. После ознакомления сторон с материалами дела, и заявления ходатайств защиты, дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.
Представители прокуратуры и МВД уже заявляли СМИ, что по данному делу под арест взят брат подозреваемого. Как я и писала ранее, мы еще не ознакомлены со всеми материалами дела, но исходя из практики, брату подозреваемого должно быть предъявлено обвинение по статье 434 УК РК (Недонесение о преступлении). Диспозиция статьи: "Недонесение о достоверно известном готовящемся либо совершенном особо тяжком преступлении - наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок". Дела данной категории - недонесение, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством направляются в суд вместе с основным делом по убийству. Подробнее, мы сможем рассказать, уже после ознакомления со всеми материалами уголовного дела", - написала Жанна Уразбахова.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.