Завершено расследование по делу Куандыка Бишимбаева

Группа лиц занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков в особо крупном размере

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Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотиков в особо крупном размере окончено департаментом АФМ по Алматы, сообщает пресс-служба - Досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотиков в особо крупном размере окончено департаментом АФМ по Алматы, сообщает пресс-служба ведомства





Напомним, житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США. У него обнаружены и изъяты: марихуана высушенная 649 граммов и гашиш 676 граммов.





При проведении дальнейших проверочных мероприятий установлена группа лиц, которая занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков в особо крупном размере и сбытом через Telegram. У них также обнаружены и изъяты: марихуана 705 граммов и гашиш 1266 граммов.





Приговором суда семеро виновных осуждены от 3 до 16,5 года лишения свободы.





В результате предпринятых мер АФМ пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в Казахстан и нескольких Telegram-каналов по сбыту наркотических средств на территории Алматы.





Ранее сообщалось, что КНБ РК в 2023 году ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий.