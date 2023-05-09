08.05.2023, 11:26 39926
Женщина пыталась продать новорожденного ребенка в Мангистауской области
Фото: Polisia.kz
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Мангистау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 35-летнюю женщину задержали при попытке продать новорожденного ребенка в Мангистауской области.
4 мая около 13.00 часов при координации прокуратуры области сотрудниками УБОП ДП задержана 35-летняя подозреваемая при получении денежных средств за новорожденного ребенка. В ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Сотрудниками полиции также задержана 38-летняя подозреваемая, которой был передан новорожденный ребенок. Малыш помещен в областной специализированный дом ребенка города Актау до вынесения решения суда", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту департаментом полиции Мангистауской области начато досудебное расследование по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними). Подозреваемые лица дали признательные показания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в апреле в ходе оперативного мероприятия "STOP трафик" МВД выявило 37 фактов торговли людьми.
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08.05.2023, 19:06 31471
Полицейского-наркоторговца задержали в Костанае
Начато досудебное расследование
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Костанай. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков.
5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Остальная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее в Актобе полицейские изъяли крупную партию "синтетики".
Также в Алматы полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков.
Всего в Казахстане с начала года изъято 11 кг героина, 32 кг опия, 73 кг психотропного вещества "мефедрон" и 223 кг α-PVP. Ликвидировано 24 канала наркотрафика и 8 крупномасштабных нарколабораторий.
08.05.2023, 18:42 33696
Запрашивают копии личных документов: о новой уловке мошенников рассказали налоговики
Мошенники действуют от имени органов государственных доходов
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Мангистау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов, сообщает департамент государственных доходов Мангистауской области.
Сообщаем, что органами государственных доходов такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются. В этой связи просим вас быть бдительными по отношению к таким неофициальным источникам, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях", - предупредили в департаменте.
Там также напомнили, что информация о зарегистрированных, снятых с учета ИП размещена на интернет-портале Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Ранее злоумышленники придумали новую схему мошенничества в области инвестпроектов. Мошеннические ресурсы активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях, в том числе на видеохостинге Youtube.
В Казахстане ущерб от мошенничества вырос сразу в шесть раз за год.
30,4 млрд тенге из общей суммы составил ущерб, нанесенный мошенниками физическим лицам, 48,8 млрд тенге пришлось на ущерб, причиненный государству, 515,7 млн тенге - бизнесу.
Только за 3 месяца интернет-мошенники обманули казахстанцев на 3 млрд тенге. С начала года жертвами схем по привлечению вложений и инвестиций стали более 500 человек.
07.05.2023, 12:19 65271
Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО
Фото: Минэкологии
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Петропавловск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 6 мая около 13.00 государственными инспекторами оперативной группы "Сапсан" совместно с государственными инспекторами СКО территориальной инспекции МЭПР РК в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий на берегу озера Чаглытенгиз, расположенного вблизи села Барыколь Киалинского сельского округа Аккаинского района, за незаконную охоту на запрещенную дичь без соответствующих разрешительных документов на охоту задержаны четверо жителей Петропавловска, среди которых был действующий сотрудник полиции, сообщает пресс-служба Минэкологи.
У задержанных изъяты добытые ими 31 тушка диких перелетных гусей, средства незаконной охоты - две единицы, три моторные лодки, три единицы гладкоствольных огнестрельных охотничьих ружей 12-го калибра.
В результате незаконного отстрела 31 дикого гуся причиненный ущерб государству предварительно составил 800 000 тенге.
На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции Аккаинского района СКО.
В настоящее время СОГ проводится осмотр места происшествия и первоначальные следственно-оперативные мероприятия. Начато досудебное расследование.
Ранее пограничники изъяли у браконьеров и отпустили на волю около трехсот осетров и семь тюленей на Каспии.
06.05.2023, 20:35 81741
В Астане задержали хозяйку интернет-магазина по торговле наркотиками
Из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На видео попали кадры задержания владелицы интернет-магазина по торговле наркотиками.
Столичные полицейские на территории парка установили девушку, которая занималась закладкой наркотиков в тайниках. У нее изъято 0,53 грамма экстази, сообщает Polisia.kz.
Кроме того, в ходе обыска съемной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой магазин. Среди них мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств.
Также обнаружены стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу.
Фигурантка водворена в ИВС.
06.05.2023, 15:58 87816
Неизвестный преследовал троих детей в Астане
Полиция устанавливает личность подозреваемого
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные полицейские пытаются установить личность подозреваемого в преследовании троих несовершеннолетних.
Камеры видеонаблюдения одного из столичных многоквартирных домов запечатлели неизвестного, который по пятам следует за тремя несовершеннолетними детьми - двумя девочками и мальчиком. Мужчина вслед за детьми вошел в подъезд, затем поднялся с ними на лифте. Вместе с ними он вышел на одном и том же этаже. Проследив, в какую квартиру вошли несовершеннолетие, он еще какое то время простоял у дверей.
По данному факту управлением полиции района Сарыарка проводятся мероприятия по установлению личности мужчины. По результатам будет принято решение его действиям согласно действующему законодательству", - говорится в комментарии полиции к публикации.
06.05.2023, 14:38 89146
Пограничники изъяли у браконьеров и отпустили на волю около трехсот осетров и семь тюленей на Каспии
Предотвращен ущерб государству на сумму более 588 млн тенге
Фото: КНБ РК
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Актау. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 30 апреля пограничными службами Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами РК проведен очередной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
В ходе рейдовых мероприятий в приграничных водах Казахстана на Каспии задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова, рассказали в КНБ.
В естественную среду обитания были выпущены 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и 7 тюленей.
На браконьеров наложено более 1,6 млн тенге административных штрафов. Пограничники предотвратили ущерб государству на сумму более 588 млн тенге.
Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли около 200 кг осетра.
05.05.2023, 18:49 112396
Спецоперация в Текели: задержаны четверо наркоторговцев
Фото: Polisia.kz.
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Талдыкорган. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Группу наркоторговцев задержали в ходе спецоперации в городе Текели области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
В городе Текели 4 мая полицейские ликвидировали канал распространения наркотиков в регионе. В ходе спецоперации они выявили и задержали четверых наркоторговцев в разных частях города.
Задержанным лицам инкриминируется распространение и сбыт наркотических средств. Все помещены под стражу в изолятор временного содержания. Расследование по зарегистрированным фактам проводится согласно статье 297 УК РК (части 1 и 3), предусматривающей незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств" - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Мурат Жумабаев.
В полиции добавили, что с начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 30 килограммов различных наркотических средств.
Ранее алматинские полицейские ликвидировали нарколабораторию.
05.05.2023, 13:01 105636
Юриста казино осудили за дачу крупной взятки в Акмолинской области
Юрист предлагал сотруднику прокуратуры 20 тысяч долларов США за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области осудили юриста казино за дачу взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
2 мая приговором Бурабайского районного суда осужден за дачу взятки в значительном размере юрист казино и приговорен к штрафу в двадцатикратном размере, что составляет 184,5 млн тенге. Он признан виновным в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тысяч долларов США (около 9 млн тенге. - Прим. КАZAKHSTAN TODAY) за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино", - сообщили в Антикоре.
Осужденный лишен пожизненного права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте задержан ряд руководителей управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Чиновников подозревают в систематическом получении и даче взяток.
Еще одно расследование о крупном многомиллиардном хищении проходит в Жетысуской области. Руководителя отдела образования города подозревают в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере, в сумме 280 млн тенге, за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. Главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана подозревается в хищении порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам.
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