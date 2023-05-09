Женщина пыталась продать новорожденного ребенка в Мангистауской области

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На видео попали кадры задержания владелицы интернет-магазина по торговле наркотиками.





Столичные полицейские на территории парка установили девушку, которая занималась закладкой наркотиков в тайниках. У нее изъято 0,53 грамма экстази, сообщает Polisia.kz









Кроме того, в ходе обыска съемной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой магазин. Среди них мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств.





Также обнаружены стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу.





Фигурантка водворена в ИВС.