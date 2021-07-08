В Алматинской области женщину осудили на 5 лет за торговлю детьми

Фото: из открытых источников

ТАЛДЫКОРГАН. 7 ИЮЛЯ - В Алматинской области женщину осудили за торговлю несовершеннолетними детьми, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Гражданка К.Б. осуждена за торговлю несовершеннолетними на 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. Судебный акт вступил в законную силу. Основанием для вынесения указанного приговора послужила проверка прокуратуры Талгарского района по факту незаконной передачи малолетних детей и необоснованного оформления опекунства", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину. Работа в данном направлении продолжается.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства